الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة الحد من العنف فى كولومبيا

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن تحقيق سلام دائم في كولومبيا يتطلب معالجة الثغرات الأمنية في البلاد.


وقال نيبينزيا - في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية  - إن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم قدرة الحكومة الكولومبية على ضمان الأمن المادي للمشاركين في عملية السلام والقادة العامين، ومهام التغلب على فراغ سلطة الدولة في المناطق النائية من البلاد، لافتا إلى أن خفض مستوى العنف وضمان سلامة المشاركين في عملية السلام هما عاملان رئيسيان في تحقيق سلام دائم.
 

وأشار إلى أن هناك فجوات كبيرة في هذه القضايا، فالبلاد من حيث الجوهر، تعاني من مواجهة مسلحة وإعادة توزيع عنيفة لمجالات النفوذ الإجرامي، وصراع للسيطرة على تهريب المخدرات".
 

وأشارت القناة الروسية إلى أن النزاع المسلح بين السلطات الكولومبية ومتمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) بدأ في الستينيات من القرن الماضي، إذ سقط نتيجته أكثر من 200 ألف شخص قتلى، وأصبح عدة ملايين لاجئين.
 

وفي عام 2016، في هافانا، وقع ممثلو الحكومة والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا اتفاقية لإنهاء الصراع، تحت إشراف بعثة مراقبة دولية برعاية الأمم المتحدة، وتم إنشاء حزب سياسي للقوات، وعلى الرغم من ذلك، قرر بعض الأعضاء السابقين في المنظمة المتمردة لاحقا استئناف الكفاح المسلح.

الامم المتحدة مجلس الأمن القوات المسلحة روسيا كولومبيا مجلس الأمن الدولي مندوب روسيا

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