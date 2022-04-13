الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

العائدون الحلقة 11.. تجنيد الشاب علاء باستخدام كاميرا على شكل «قلم»

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

عرضت الحلقة الحادية عشر من مسلسل العائدون بداية التجنيد الحقيقي للشاب علاء، بإعطائه كاميرا على شكل قلم لاستخدامه في تصوير الخزينة الموجودة بمكتب «جمال» مالك القناة التي يعمل بها علاء، للتعرف على موديلها وهيئتها.

 

كما تكشف الحلقة عن شك جمال في القلم مُظهرًا إعجابه به ومسارعته بأخذه متحججًا بكونه "قلم لطيف وخطه رفيع"،  لتظهر بعدها علامات التوتر والقلق على ملامح "علاء"، وتنتهي الحلقة على هذا المشهد.


وكان قد ظهر خلال الحلقة العاشرة من مسلسل العائدون، استجواب الأمن المصري بالخارج للشاب المصري "علاء" والذي يعمل في قناة تليفزيونية مناهضة لمصر بالخارج وتتبع تنظيم إرهابي دولي، ويحاول الأمن   إنقاذه من الوقوع في براثن هذا التنظيم كاشفًا له عن حقيقة الوضع والتهم التي ستوجه إليه إذا ما استمر في العمل بها القناة دون التعاون معهم.

مواعيد عرض العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

 

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

الحلقة الحادية عشر مسلسل العائدون قلم كاميرا جمال قلم لطيف وخطه رفيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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