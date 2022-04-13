الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط راكبة حاولت تهريب كميات من الأدوية داخل عبوات غذائية

ارشيفية
ارشيفية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية حاولت تهريب كمية من الشرائط الدوائية غالية الثمن، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان.

استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي تلاحظ له قصر مدة سفرها - ثلاثة أيام - وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أو في حقائبها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية فأجابت بالنفي.

وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شعبان أحمد مأمور الجمرك ومحمد علي موافي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن تكون شرائط دوائية وسط الحقائب.

قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عن ضبط 330 شريطًا من الأدوية غالية الثمن مغلفة وموضوعة وسط عبوات غذائية.

وأمر أحمد سيد عافية، مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

مطار القاهرة تهريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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