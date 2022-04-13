بعد سحبه من الأسواق.. حقيقة خطورة تناول «الإندومي».. وطبيب : يسبب ضمور الأعصاب

في عام 1956 بعد ثماني سنوات من هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية عندما كان الطعام لا يزال مقنناً، رأى رجل الأعمال موموفوكو أندو طابوراً طويلاً من الناس يرتدون ملابس رديئة في الشوارع المليئة بالحصى ويصطفون في ليلة باردة لشراء نودلز طازجة في كشك، ألهمت الحادثة “أندو” لابتكار طريقة لصنع المكرونة استمرت لأشهر عن طريق تبخيرها في مرق الدجاج ثم تجفيفها بقليها فى الزيت، ومن هنا تم صنع “الاندومي أو النودلز” .

وفي مفاجأة لمحبي النودلز، أعلنت هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، أنه تم العمل في سحب جميع منتجات إندومي من الأسواق، لتحليل عينات منه؛ لوجود مشكلة في أكياس التوابل المرفق بها واستبدال الكميات المسحوبة بأخرى لا تحتوي على أكياس الشطة.

ونستعرض حقيقة هذا الاختراع وأنواعه وكيف انتشر في العالم أجمع.

صناعة الإندومي

حقق دجاج رامين كما يطلق عليه المنتج نجاحًا فوريًا في اليابان عندما تم إطلاقه في عام 1958، ولكن ثورة المعكرونة الفورية لم تبدأ بشكل جدي حتى عام 1971، عندما وضع Ando نودلز سريعة التحضير في كوب من الستايروفوم، ليصنع وجبة، وأحضر إناء تسخين ووعاء واحد، قام بفتح الغطاء وأضاف الماء الساخن، ثم انتظر بضع دقائق وتناول الطعام، وبفضل سعرها الرخيص تم تحويلها إلى ظاهرة عالمية.

في العام التالي أطلقت مجموعة سالم إحدى أكبر التكتلات في إندونيسيا علامة المعكرونة الفورية إندومي، وهو اسم مشتق من الاختصار "Indo" و "mie"، الكلمة الإندونيسية للمعكرونة.

نكهات مختلفة سريعة التحضير

وفاقا لموقع«AFR » لم يكن هناك سوى نكهة واحدة في البداية وهى خاصة بمرقة الدجاج إلى جانب أكياس من صلصة الصويا الحلوة وصلصة الفلفل الحار والكراث المقلي، يقول فاضلي رحمن مؤرخ الطعام في جامعة بادجادجاران في جاوة: "في البداية شكك الكثيرون في أن المعكرونة سريعة التحضير يمكن أن تصبح واحدة من المواد الغذائية الأساسية نظرًا لأن إندونيسيا ليست بلدًا يزرع القمح، ومع ذلك نظرًا لأن المكرونة سريعة التحضير بأسعار معقولة نسبيًا وسهلة الخدمة ومتينة، فقد نمت إندومي بسرعة في إندونيسيا".

في عام 1982 قدمت إندومي نكهة جديدة تسمى Mi Goreng تعتمد على طبق المعكرونة المقلية الذي يتم تناوله في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا على مر السنين، تم تقديم عشرات النكهات الجديدة لحم بقري، دجاج مشوي، حار، ودخلت حوالي 20 علامة تجارية جديدة إلى السوق، لكن Mi Goreng لا يزال الأكثر مبيعًا وهو رمز ساعد في تحويل إندونيسيا إلى ثاني أكبر بلد يأكل المعكرونة في العالم، حيث تظهر الأرقام التي نشرتها الرابطة العالمية للنودلز سريعة التحضير في عام 2019 أن الإندونيسيين يأكلون 12.62 مليار حصة من المكرونة سريعة التحضير سنويًا، فقط الصين وهونج كونج تأكلان أكثر: 38.97 مليار حصة في السنة.

كيف توغل الإندومي في السوق المصري؟

تم طرح الإندومي في مصر في التسعينيات من خلال التسويق الناجح من إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، لكنها لم تكن مطلوبة على نطاق واسع، فلم يكن بعد قد أدرك أن المعكرونة يمكنها أن تكون سريعة التحضير وبنكهات مختلفة.



وفي عام 1997 تم إنشاء شراكة بين رجل الأعمال ماهر أبو العطا ومجموعة وزران ، لتأسيس شركة متخصصة في الاستيراد والتصدير والتوزيع، وواجهت العديد من العقبات منها محدودية الإنتاج، لكن بفضل العمل والتفاني عرفت الإندومي على نطاق واسع، وزاد الإستيراد إلى حد كبير، ومرت السنوات، حتى تم إنشاء شركة متخصصة في صناعة الإندومي وكانت الأولى من نوعها في هذا المجال وكان ذلك في عام 2006.

الشباب الأكثر تناولا

أما أكثر الفئات اليت تقوم بتناول الإندومي هم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، وكذلك الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا، حيث لعبت الماركة على فكرة السعر والتنوع في النكهات، وفكرة الطهي فعندما نكون مشغولين جدًا بحياتنا الجامعية أو في وظيفتنا، لذلك يستهلك الناس الإندومي كطريقة بسيطة لتناول الطعام، ببساطة لأن طهي المعكرونة سريعة التحضير يستغرق منك حوالي 3 إلى 5 دقائق.



متى بدأ دخول الطعام الآسيوي إلى العالم؟

نتيجة وصول المهاجرين الصينيين إلى كاليفورنيا من كانتون في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، تم إدخال الطعام الآسيوي إلى الولايات المتحدة، كان الطعام الصيني هو المصدر الرئيسي للاستهلاك هناك، كرمز لغرائبتهم أصبح الطعام الصيني شائعًا لدى الشباب العالمي منذ عشرينيات القرن الماضي، ومنها إلى منطقة الشرق الأوسط.

وفقا لموقع «casasensei» كان الأكثر تأثيرًا هو وصول التجار البرتغاليين في الوقت الذي وصل فيه الفلفل الحار من إندونيسيا، مما تسبب في تغير اقتصادي واسع النطاق في المنطقة، ينظر معظم الناس اليوم إلى انتشار الفلفل الحار على أنه تعبير عن ثراء المنطقة.

أنواع المطابخ الآسيوية

الأكثر شهرة في شرق آسيا هي من الصين وكوريا واليابان، في حين أن الأرز هو عنصر أساسي لكل منها، إلا أن التوابل وإعداد اللحوم وطرق الطهي تختلف اختلافًا كبيرًا حسب المنطقة، تشمل الأطعمة الصينية فول الصويا والأرز والتوفو والمعكرونة، مع تاريخ طويل من الاستخدامات الطبية، وتشمل الأطعمة اليابانية الكثير من المأكولات البحرية والأرز والتمبورا والمعكرونة وحساء ميسو المفضل لديهم.

أطعمة مطبخ جنوب شرق آسيا

من دول فيتنام وتايلاند وكمبوديا تأتي من منطقة جنوب شرق آسيا، بعض المكونات الأساسية من هذه الدول هي الأرز والخضروات الطازجة، في فيتنام يتأثر الطعام بشدة بالاهتمام بالصحة والطب الصيني التقليدي، ستجد هنا الكثير من الأرز والفواكه والخضروات الطازجة وعشب الليمون والريحان التايلاندي، يتأثر المطبخ التايلاندي أيضًا بشكل كبير بالصين.

«الدستور» ناقشت أطباء لمعرفة مدى صحة تناول الأندومي والتوابل الخاصة به على المراهقين والأطفال

قال الدكتور مجدى نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن هناك ما يسمي غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)وهي مادة إذا تم استهلكها بالأسلوب المُتبع حاليًا من الأغلب لها أضرار كبيرة وهي مادة متواجدة بالأندومي “معكرونة سريعة التحضير” فهي متواجدة لاستهلاكها مرة في الشهر مرتين على الأكثر، فهي متواجد بالأندومي ومكعبات المرقة فهي تسبب ضمور في نهايات الأعصاب.

وأضاف أن رعشة اليد وهي عرض من أعراض الضمور زائد فقدان الذاكرة اللحظي، ونتساءل عن هذه الأعراض في النهاية بالنسبة لأغلب المراهقين والأطفال في الوقت الحالي، لذا يوصي بعدم استهلاك هذه المنتجات بشكل مبالغ فيه حتى لا نكون عرضة لمثل هذة المخاطر.

ووفقًا لموقع healthline"" تشمل المكونات النموذجية في المعكرونة الدقيق والملح وزيت النخيل، تحتوي عبوات النكهة بشكل عام على الملح والتوابل و، بعد صنع المعكرونة في المصنع، يتم طهيها على البخار وتجفيفها وتعبئتها، وتحتوي كل عبوة على كتلة من المعكرونة المجففة بالإضافة إلى علبة توابل و / أو زيت للتوابل، يقوم المشترون بطهي أو نقع كتلة المعكرونة في ماء ساخن مع النكهة قبل تناولها.

حقائق عن المكرونة سريعة التحضير

على الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك قدر كبير من التباين بين العلامات التجارية المختلفة ونكهات المعكرونة سريعة التحضير، إلا أن معظم الأنواع تشترك في بعض العناصر الغذائية.

تميل معظم أنواع المكرونة سريعة التحضير إلى أن تكون منخفضة في السعرات الحرارية والألياف والبروتين، مع كميات أعلى من الدهون والكربوهيدرات والصوديوم ومغذيات دقيقة مختارة.

حصة واحدة من نودلز رامين بنكهة اللحم البقري تحتوي على هذه العناصر الغذائية ( 2 ):

السعرات الحرارية: 188

الكربوهيدرات: 27 جرام

إجمالي الدهون: 7 جرام

الدهون المشبعة: 3 جرام

البروتين: 4 جرام

الألياف: 0.9 جرام

صوديوم: 861 ملجم

الثيامين: 43٪ من RDI

الفولات: 12٪ من RDI

المنغنيز: 11٪ من RDI

الحديد: 10٪ من RDI

النياسين: 9٪ من RDI

الريبوفلافين: 7٪ من RDI

ضع في اعتبارك أن عبوة واحدة من رامين تحتوي على حصتين ، لذلك إذا كنت تتناول العبوة بأكملها في جلسة واحدة ، فستتضاعف الكميات المذكورة أعلاه.

من الجدير بالذكر أيضًا أن هناك بعض الأصناف الخاصة المتاحة التي يتم تسويقها كخيارات صحية، يمكن صنعها باستخدام الحبوب الكاملة أو تحتوي على كميات أقل من الصوديوم أو الدهون .

خرافة فقدان الوزن

من المعروف أن الألياف تتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي، مما يساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء مع تعزيز فقدان الوزن ولكن في حالة الأندومي هي تتحتوي على 4 جرامات فقط من البروتين و 1 جرام من الألياف لكل وجبة، من المحتمل ألا تؤثر حصة المعكرونة سريعة التحضير كثيرًا في مستويات الجوع أو الشبع، لذلك على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية، فهذا لا يفيدك في فقدان وزنك.

بعض أنواع المعكرونة سريعة التحضير مدعمة لإضافة فيتامينات ومعادن إضافية قد يرتبط تناول المعكرونة الفوري بتناول كميات أكبر من الريبوفلافين والثيامين.

نسبة عالية من الصوديوم

حصة واحدة من المكرونة سريعة التحضير تحتوي على 861 مجم من الصوديوم .

ومع ذلك ، إذا كنت تأكل العبوة بأكملها ، فإن هذه الكمية تتضاعف إلى 1722 مجم من الصوديوم هناك أدلة تشير إلى أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يكون له تأثير سلبي على بعض الأشخاص الذين يعتبرون حساسين للملح.

ويمكن أن يؤدي اختيار المعكرونة سريعة التحضير التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم أو المصنوعة من الحبوب الكاملة إلى ترقية هذ النوع سريع التحضير بشكل صحي، ويمكن أن تساعد إضافة الخضار ومصدر البروتين في تدعيم الفوائد إلى حد ما.