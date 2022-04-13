«مصوب الأخطاء».. حكايات المراجعين التاريخيين فى الدراما والسينما المصرية

عمل الباحث أيمن عثمان مراجعًا تاريخيا لمسلسل "جزيرة غمام" تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، ولم يكن عثمان أول مراجع تاريخي فقد سبقه الكثيرون في هذا الأمر، والمراجع التاريخي ليس فقط للمسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية، ولكن هناك مراجعين تاريخيين للاحداث التاريخية كما حدث في موكب المومياوات العظيم الذي شد أنظار العالم لمصر.

أول مراجع تاريخي يوضع اسمه على أفيش

بحسب أقوال أيمن عثمان يعتبر لطفي عثمان أول مراجع تاريخي يوضع اسمه على أفيش فيلم، وكان في فيلم ريا وسكينة قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ وسيناريو وإخراج صلاح ابو سيف، وكان ذلك تحديدا عام 1953، والفيلم نفسه مأخوذ عن تحقيق صحفي قام به لطفي عثمان.

الدكتور ميسرة عبدالله مراجع موكب المومياوات

تحت قيادة المايسترو نادر عباسي تم تكليف الدكتور ميسرة عبدالله أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة ليكون المراجع التاريخي واللغوي لموكب المومياوات الذي جذب أنظار العالم بأسره لهذا الاحتفال الكبير، والذي تم بمستوى رفيع يؤكد عظم حضارة مصر ووعي الأسلاف بعظمة هذه الحضارة، والأنشودة التي تضمنها الحفل مختارة من ترانيم المهابة لايزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام.

مشكلات مسلسل الملك أحمس

بسبب الأخطاء التاريخية التي ظهرت في البرومو الخاص بمسلسل الملك أحمس بطولة عمرو يوسف تم إيقاف المسلسل في العام الماضي، الاخطاء كانت في المظهر والملبس في المسلسل وهو الأمر الذي جعل حالة من الاحتجاج تجتاح السوشيال ميديا، الامر الذي دعا صناع المسلسل بإبقاؤه في العلب وعدم عرضه تماما.

المراجع التاريخي للمسلسلات التاريخية

توقف عمل المراجع التاريخي لفترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وهو الأمر الذي أظهر العديد من الأخطاء في الأعمال الفنية المقدمة، ففي فيلم الناصر صلاح الدين انتاج عام 1963 مثل دعوة صلاح الدين للقومية العربية وكان كرديا، وإظهار حاكم عكا خائنا ولم يكن كذلك، ومبارزته رينو دي شاتيون ولم يكن هذا صحيحا، كما أكد معظم أصحاب التاريخ، وأيضًا عيسى العوام لم يكن مسيحيا.

وفي تصريحات له ذكر الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق أن مسلسل "عبث الأقدار"، قام الفنان عزت العلايلي بدور الملك خوفو، وإذا به يقوم بالدور وهو يلبس سلسلة خرطوش، ولم يكن هذا الزي موجودا في هذه الفترة من الأساس، وما يثير الضحك أن الخرطوش الذي يرتديه مكتوب عليه اسم ملك من الأسرة 21، أي أنه جاء بعد الملك خوفو بألف وخمسمائة عام، لأن الملك خوفو كان موجودا عام 2600 قبل الميلاد، وكان يجب عليهم على الأقل أن يكتبوا اسم خوفو في الخرطوش وليس ملكا آخر.

والكثير من الأخطاء التي ظهرت في الأعمال التاريخية لعدم وجود مراجع تاريخي ومنها جميلة بوحريد واإسلاماه وغيرها.

المراجع التاريخي الحديث

عمل أيمن عثمان مراجعا تاريخيا لمسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال، ثم مراجعا تاريخيا لمسلسل جزيرة غمام، وتواصلت الدستور مع أيمن عثمان والذي قال:" منذ فترة بدأت الدراما المصرية أو شركات الإنتاج تلجأ لفكرة أن يكون هناك باحث او مراجع تاريخي يقرأ لسيناريو ويضع الملاحظات ويخلق زمن معين من حيث جغرافية المكان أو طبائع الناس في تلك الفترة، عاداتهم وتقاليدهم وشكل مناسباتهم، والاكسسوارات لها زمن أيضا، هي مهنة تظهر من جديد وهي مهنة في ضوء البلورة الحالية ليس لها معالم محددة بالكامل، ومع التجارب القادمة سيكون هناك تحديد للمراجع التاريخي، وما هي أدواره لتحويل أو التأكيد أن المسلسل يجاري زمن معين.

وأكد:" عملت مراجعا تاريخيا قبل ذلك في مسلسل "الفتوة"، وهناك مشروع آخر سأعمل فيه بعد شهر رمضان، وأنا لست أول مراجع تاريخي ففي فترة الخمسينيات كان هناك لطفي عثمان أشهر مراجع تاريخي وأول من وضع اسمه على أفيش فيلم، وكان ذلك في فيلم ريا وسكينة للكاتب الكبير نجيب محفوظ، ثم اختفى المراجع التاريخي في فترة الثمانينيات والتسعينيات وعاد مرة أخرى بصورة لم تحدد ملامحها بالكامل، ما هو الدور وما هي المهام، هل سيكون دوره في الحركة او الإكسسوار أو الرأي في الملابس مثلا، هل يتحدث في الديكور أم سيكتفي فقط بالسيناريو ووضع الملاحظات، الأمر يحدد الآن ما هي مهام المراجع التاريخي بالكامل.