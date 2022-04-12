الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه بترعة البوهية في الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

لقى شاب مصرعه غرقا أثناء استحمامه بترعة البوهية بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز السنبلاوين بمصرع "ياسر س" ١٩عاما مقيم كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الأهالى عثروا على جثمانه داخل ترعة البوهية حيث كان يقوم بالاستحمام داخل الترعة ولكونه لا يجيد السباحة فغرق داخل المياه.

وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

شاب صرع استحمام السنبلاوين الدقهلية

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