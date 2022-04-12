السيطرة على حريق ضخم بقرية حاجر في أسوان (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في أسوان من السيطرة على الحريق نشب في ٢٠٠ نخلة وأسطح ٨ منازل ومسجد، بجانب نفوق ٦ رؤوس من المواشي بقرية حاجر في إدفو، فيما لم يسفر الحريق عن أى أصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.

ومن ناحيته، قال إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة ادفو إن جهود السيطرة على الحريق الكبير استمرت لأكثر من ٣ ساعات شاركت فيها ٦ سيارات إطفاء، وطلمبات وموتورات ضخ المياه، بالإضافة إلى عدد من المناشير واللودرات لتقليم وإسقاط أشجار النخيل التي اندلع فيها الحريق لسرعة إخماد النيران واحتوائها.

وأشار إلى المتابعة اللحظية من محافظ أسوان لجهود السيطرة على الحريق بإشراف من اللواء خالد كامل مساعد مدير الأمن، والعميد حازم صفوت مأمور قسم أدفو، علاوة على العقيد إيهاب حمدي قائد قوات الحماية المدنية، فضلاً عن قيادات الوحدة المحلية مدعمة بالمعدات والعربات ومساعدة واسعة من أهالي القرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.