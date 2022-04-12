الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

السودان.. تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أحداث منطقة أبيى

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث منطقة أبيي.

 

ووفق القرار تضم اللجنة كلًا من الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي، واللواء ركن عبدالمنعم جلال الحسن، واللواء الركن الخير عبدالله أبومريدات، ولواء شرطة عمر بابكر عمر رحمة، ولواء أمن محمد الحافظ إبراهيم هشابة، والسفير حسن حامد حسن، ووكيل نيابة أعلى مصطفى محمد حامد، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

 

كما نص القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها في غضون أسبوع من تاريخ صدور القرار. 

 

دقلو يلتقي رئيس بعثة "يونيتامس" ومبعوثَيْ الاتحاد الإفريقي والإيقاد

يأتي هذا فيما استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه اليوم، الآلية الثلاثية التي تضم، رئيس بعثة "يونيتامس"، فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الإفريقي، البروفيسور محمد حسن ولد لبات، ومبعوث الإيقاد، إسماعيل أويس.

 

وبحث اللقاء، التطورات التي يشهدها السودان، والجهود التي تبذلها الأطراف الثلاثة بشأن تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية.

 

وتلقى دقلو شرحًا مفصلًا حول جهود الآلية خلال المرحلة الماضية والنتائج التي توصلت إليها. 

 

وأكد الفريق أول دقلو، ضرورة توافق السودانيين من خلال حوار شامل يضم الجميع، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة، لاستكمال الفترة الانتقالية، وصولًا لمرحلة إجراء الانتخابات.

 

فيما جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التزام الحكومة الكامل بعملية حوار سوداني جامع  للتوصل إلى حل توافقي للأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد.   

 

واطلع خلال لقائه بمكتبه اليوم، وفد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد، والذى ضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السيد فولكر بيترس وممثل الاتحاد الإفريقي، الدكتور محمد الحسن ولد لبات، وممثل منظمة الإيقاد، السفير إسماعيل وايس وممثل الاتحاد الإفريقي بالسودان والناطق الرسمي باسم الآلية، السفير محمد بلعيش، على جهود الآلية  لاستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات  بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين، من أجل إيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع.

مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان أبيي عباس حسن عباس الداروتي السودان

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