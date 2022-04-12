الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة سائق توك توك اصطدم به قطار فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

صرحت النيابة العامة بدفن جثة سائق توك توك لقى مصرعه عقب اصطدام قطار به حال عبوره مزلقان السكة الحديد لحظة مرور أحد القطارات بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

البداية كانت بورود إخطار إلى مدير أمن سوهاج من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بـ"توك توك" بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، ما نتج عنه وفاة السائق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية تبين أنه أثناء مرور قطار مكيف "أسوان- القاهرة"، اصطدم بمركبة "توك توك"، خلال عبورها المزلقان، ما أدى إلى مصرع  "أحمد . ص" ، قائد المركبة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

النيابة دفن جثة سائق توك توك أحد القطارات

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