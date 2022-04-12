الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز أنشطة «التموين».. حملة تموينية مفاجئة بالضبعة وسحب عبوات الإندومي

وزارة التموين
وزارة التموين

أجرت وزارة التموين، عددًا من الأنشطة والخدمات نستعرضها فى التقرير التالي:-

تموين مطروح: حملة تموينية مفاجئة بمدينة الضبعة

شنت مديرية التموين بمحافظة مرسى مطروح، حملة تموينية مفاجئة من إدارة الرقابة التموينية  بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، وذلك على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية من مخابز بلدية ومحال تجارية بمدينة الضبعة  تم ضبط عدد 24 قضية تموينية.
https://www.dostor.org/4056377

 

«المواد الغذائية» تشيد بمد مهلة استلام تظلمات بطاقات التموين لأصحاب المرتبات المرتفعة

أشاد حازم  المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، بقرار وزير التموين بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالقصر والأجر الشامل حتى يوم 15 أبريل الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين حاملين البطاقات من التقدم بتظلمات وقد بدأت وزارة التموين تطبيق محددات الدعم الخاصة بالمرتب الحكومي المرتفع وامتلاك سيارة حديثة، وذلك في ضوء خطة الوزارة لتنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين طبق محددات الدعم.
https://www.dostor.org/4056355

 

إقبال المواطنين على معارض «أهلًا رمضان» بالقليوبية بأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم
قال الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» في القليوبية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء المستلزمات اللازمة، بأسعار مناسبة، خلال شهر رمضان.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إنه تم افتتاح 8 معارض، في مدن بنها وطوخ وشبرا القناطر وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع، لافتًا إلى أن معارض «أهلا رمضان»، لم تشهد  أي نقص للسلع ولو لساعة واحدة رغم الإقبال، وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

https://www.dostor.org/4056419


هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق
أعلن الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، عن أنه يجرى الآن سحب جميع الإندومي من جميع الأسواق، قائلاً إن هناك جهات تقوم بسحب المنتج، وسنقوم بتحليل عينات منه.

وزير التموين تظلمات بطاقات التموين هيئة سلامة الغذاء سلامة الغذاء الغرف التجارية تموين مطروح شعبة المواد الغذائية الغرفة التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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