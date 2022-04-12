الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن

صورة من امام مجمع
صورة من امام مجمع المصالح الحكومية

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة، ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

حيثُ وجه بالبدء في أعمال رصف الطرق الداخلية والانتهاء من أعمال الدهانات الداخلية وتركيب الواجهات بالمباني التي تم إنتهاء أعمال الإنشاءات بها، والحفاظ على تناسق التصميم بين مباني الجهات المختلفة.

كما تفقد المحافظ أعمال توصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج بحي السبط البحري في إطار خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، موجهًا بفتح طريق يصل بين المنطقة والطريق الدائري وإعداد مخطط لإنشاء تقسمات سكنية لإقامة مجتمع عمراني جديد متكامل الخدمات.

وفي استجابة سريعة لمطالب أهالي المنطقة ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، منطقة عزبة البلايلة بالخارجة، ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

حيثُ وجه بسرعة إعداد خطة لتطوير المنطقة تشمل توسعة ورصف مدخل المنطقة والطرق الداخلية وإنارتها وإزالة أى عوائق تواجه أعمال التطوير مع تعويض أصحابها التعويض المناسب، كما وجه بإنشاء ميدان بجوار مسجد إبراهيم شكري ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد لإضفاء مظهر حضاري.

محافظ الوادي الجديد أعمال الإنشاءات مجمع المصالح الحكومية المميكن أعمال رصف الطرق تناسق التصميم

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