الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يرتفع أكثر من 1٪ وعوائد السندات تحد من تأثير بيانات التضخم

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على واحد بالمئة اليوم الثلاثاء إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما لا يحتاج إلى أن يبالغ في تشديد السياسة النقدية في الأجل الطويل.
 وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1972.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1532 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو شهر. 

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1977.70 دولار.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن أظهرت بيانات التضخم تسارعا في مارس ، لكن أقل مما توقعه العديد من أطراف السوق.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى واندا "يدعم هذا التقرير بعض التفاؤل بأن التضخم ربما وصل إلى ذروته هنا... ربما يساعد ذلك بنك الاحتياطي الاتحادي على أن يكون أقل تشديدا للسياسة (النقدية) في المستقبل".


لكن مويا أضاف "هذا لا يغير شيئا على المدى القصير" إذ لا يزال من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل لترويض التضخم.


ونزل سعر البلاديوم اثنين بالمئة إلى 2383.23 دولار للأوقية بفعل عمليات جني أرباح. وكان قد سجل أعلى مستوياته منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار أمس بعد تعليق بورصة لندن تداول هذا المعدن الذي يأتي من روسيا.


وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 979.09 دولار.
 

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 25.55 دولار للأوقية.
 

البلاديوم عوائد سندات الخزانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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