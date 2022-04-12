المشدد 10 سنوات لشقيقين بتهمة استعراض القوة فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم الأول 10 آلاف جنيه وألف جنيه للثانى لقيام الأول بإحراز سلاح نارى بندقية آلية والثاني أحرز بندقية خرطوش، واستعرض المتهمان القوة أمام عاملين بقصد تهديدهما.

وأحالت النيابة العامة الشقيقين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة استعراض القوة وتهديد "ع.م" و"خ.م" بأن قاما بتهديدهما باستخدام السلاحين الناريين وإلحاق الأذى المادى وتعريض حياتهما للخطر.

وبهذا الفعل يكون المتهمان قد ارتكبا جناية وجنحة بالمواد 1/1، 2، 26/1،3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 101 لسنة 1980، و165 لسنة 1981 و6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والمادة 375 مكرر من قانون العقوبات.