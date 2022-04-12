جائزة والتر سكوت للرواية التاريخية تعلن روايات القائمة القصيرة

أعلنت جائزة والتر سكوت للرواية التاريخية، الروايات التي وصلت للقائمة القصيرة، في دورتها في عام 2022، والتي تنافس فيها 13 رواية تاريخية فى المملكة المتحدة، للفوز بالجائزة المالية البالغ قدرها 25 ألف جنيه إسترليني.

جائزة والتر سكوت للرواية التاريخية – القائمة القصيرة 2022

رواية "روز نيكولسون" تأليف أندرو جريج

رواية "أخبار الميت" تأليف جيمس روبرتسون

رواية "حظ" تأليف أماندا سميث

رواية "الساحر" تأليف كولم تويبين

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في منتصف يونيو في مهرجان بوردر للكتاب فى ميلروز، خلال الفترة من 16 وحتى 19 يونيو.

يذكر أن والتر سكوت، ولد في 12 أغسطس 1771، ورحل عن عالمنا في 21 سبتمبر 1832، وهو روائي وكاتب مسرحي وشاعر أسكتلندي. لا تزال أعماله تقرأ في العصر الحالي في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. وهو كاتب الرواية الشعبية المعروفة ايفانهو التي تحكي قصة الفارس ويلفريد إيفانهو الذي ينحدر من آخر سلاسلات العائلات النبيلة.