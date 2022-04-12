الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جائزة والتر سكوت للرواية التاريخية تعلن روايات القائمة القصيرة

جائزة والتر سكوت
جائزة والتر سكوت للرواية التاريخية

أعلنت جائزة والتر سكوت للرواية التاريخية، الروايات التي وصلت للقائمة القصيرة، في دورتها في عام 2022، والتي تنافس فيها 13 رواية تاريخية فى المملكة المتحدة، للفوز بالجائزة المالية البالغ قدرها 25 ألف جنيه إسترليني.

 جائزة والتر سكوت للرواية التاريخية – القائمة القصيرة 2022

رواية "روز نيكولسون" تأليف أندرو جريج

رواية "أخبار الميت" تأليف جيمس روبرتسون

رواية "حظ" تأليف أماندا سميث

رواية "الساحر" تأليف كولم تويبين

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في منتصف يونيو في مهرجان بوردر للكتاب فى ميلروز، خلال الفترة من 16 وحتى 19 يونيو.

يذكر أن والتر سكوت، ولد في 12 أغسطس 1771، ورحل عن عالمنا في 21 سبتمبر 1832، وهو روائي وكاتب مسرحي وشاعر أسكتلندي. لا تزال أعماله تقرأ في العصر الحالي في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. وهو كاتب الرواية الشعبية المعروفة ايفانهو التي تحكي قصة الفارس ويلفريد إيفانهو الذي ينحدر من آخر سلاسلات العائلات النبيلة.

جائزة والتر سكوت القائمة القصيرة أندرو جريج جيمس روبرتسون أماندا سميث كولم تويبين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

الرئيس السيسى يوجه المحافظين باستمرار متابعة الأسواق فى رمضان

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

جريمة بروكلين: لقطات مروعة ترصد آثار الحادث الدامى بنيويورك

الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانونى للمصرى اليوم للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟