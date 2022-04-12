شكرى يستهل زيارته إلى أمريكا بالمشاركة فى جلسة نقاشية لمعهد الشرق الأوسط

شارك وزير الخارجية سامح شكري، في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط، وذلك في مستهل زيارته إلى واشنطن.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجلسة تناولت عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وكذلك شملت الجلسة رؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتوجه وزير الخارجية، أمس الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية «واشنطن»، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بالإضافة إلى عدة مسئولين في الإدارة الأمريكية.

وزير الخارجية سامح شكري،