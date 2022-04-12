الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يستهل زيارته إلى أمريكا بالمشاركة فى جلسة نقاشية لمعهد الشرق الأوسط

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الجلسة النقاشية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، في حلقة نقاشية بمعهد الشرق الأوسط، وذلك في مستهل زيارته إلى واشنطن. 

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجلسة تناولت عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وكذلك شملت الجلسة رؤية مصر تجاه أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة، دور مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتوجه وزير الخارجية، أمس الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية «واشنطن»، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بالإضافة إلى عدة مسئولين في الإدارة الأمريكية.

وزير الخارجية سامح شكري،
وزير الخارجية سامح شكري،
وزير الخارجية سامح شكري،
وزير الخارجية سامح شكري،
شكرى وزير الخارجية الشرق الأوسط استراتيجية مصر العلاقات الاستراتيجية المتحدث الرسمي

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