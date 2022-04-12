الملحن نور بوجي: سعيد بالتعاون مع مروة ناجي في «بركة رمضان»

عبر الملحن الشاب نور بوجي، عن سعادته بالتعاون مع المطربة مروة ناجي في أغنيتها الجديدة "بركة رمضان"، التي طرحت منذ أيام ولاقت نجاحًا نوعيًا خلال أيام الشهر الكريم من حيث نسب مشاهدتها.

وقالت نور لـ"الدستور"، إن الأغنية تم التفكير فيها قبل رمضان بوقت قليل وانتهينا منها في وقت قياسي، لافتًا إلى أن التعاون مع مروة ناجي كان مثمر بشكل كبير، وهي من الفنانات اللواتي يقدمن العمل بشكل طربي ذو طابع حساس يصل القلوب بسهولة.

وأضاف نور أن أغنية "بركة رمضان" التي لحنها من كلمات محمود الشافعي وتوزيع أحمد علاء، وتتحدث عن بركة رمضان وصفاء القلوب، لافتًا إلى أن كلماتها كالتالي: "وحشتنا اللمة والصحبة وإصحى يا نايم صحى النوم، وحشتنا كمان وحوى يا وحوى والفرحة بيك من أول يوم".

وأكد نور أن هناك أكثر من عمل قادم مع الفنانة مروة ناجي، لافتًا إلى أنه سيتم طرح أغنية بتحكي قصة السيدة مريم العذراء أو القديسة مريم العذراء.

نور بوجي خريج المعهد العالي للموسيقي العربية، وهو عازف قانون بدار الأوبرا المصرية، وصانع للقانون، ولحن العديد من الأغاني لكثير من المطربين وآخرهم أغنية بركة رمضان للمطربة مروة ناجي وتم تصويرها على طريقة فيديو كليب.