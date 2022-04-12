الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الدائري بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن سويف، إخطاراً من مأمور شرطة ببا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الدائري بمركز ببا، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم إسراء الحسيني جابر 20 سنة، ولمياء محمد عبدالعظيم 20 سنة، ورحاب قرني فاروق 20 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات، وعمر مصطفى حسانين 42 سنة مصاباً بجروح وكدمات واشتباه كسر بالحوض.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

بني سويف ميكروباص تصادم سيارتين حوادث السير الدكتور محمد يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

التحريات تكشف أن ماس كهربائي وراء تفحم جثة فتاة بحريق عقار بمنطقة المنيل

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو 15 أبريل

رابط التسجيل في منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية لمعلمي الصفوف الأولى

رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني للمعلمين للصفوف الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟