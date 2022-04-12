إصابة 4 في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الدائري بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن سويف، إخطاراً من مأمور شرطة ببا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الدائري بمركز ببا، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم إسراء الحسيني جابر 20 سنة، ولمياء محمد عبدالعظيم 20 سنة، ورحاب قرني فاروق 20 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات، وعمر مصطفى حسانين 42 سنة مصاباً بجروح وكدمات واشتباه كسر بالحوض.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.