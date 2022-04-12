الحماية المدنية تبدأ عمليات التبريد لحريق مصنع بلاستيك لمنع تجدد اشتعال النيران

بدأت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، عمليات التبريد لموقع حريق مصنع بلاستيك بمنطقة السلام، تحسبا لاندلاع الحريق مرة أخرى، ويتم إجراء عمليات تتبع لمكان الأدخنة المتواجدة داخل المصنع منعا لنشوب الحريق، وسط تمركز 5 سيارات إطفاء بالمكان.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.