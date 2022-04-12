أمن الجيزة يضبط هارب من 107 سنة سجن بمنشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على أحد الأشخاص هارب مطلوب ضبطه جنائيا لتنفيذ أحكام 61 حكم حبس بإجمالي 107 سنة حال تواجده بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

كان قد تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا يفيد تردد أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في 61 حكم حبس "59 جزئي، 2 مستأنف" في قضايا تبديد بلغت مدة حبس 107 سنوات.

وبالتحرى تبين أنه يتردد على محل إقامته الكائن بمنشأة القناطر على فترات متباعدة خشية ضبطه.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر من ضبطه، و بمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.