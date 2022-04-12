سفير الدومينيكان بالقاهرة يسلم أوراق اعتماده إلى جامعة الدول العربية

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم، أوراق اعتماد سفير جمهورية الدومينيكان، مانويل موراليس لاما، لدى القاهرة، كأول سفير دومينيكي مفوض أمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وهنأ الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط سفير الدومينيكان على اعتماده كسفير مفوض لدى جامعة الدول العربية، كما توجه بالشكر للسفير الدومينيكي على موقف بلاده الجيد من القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وذلك وفق بيان من سفارة الدومينيكان تلقت “الدستور” نسخة منه.

وجاء قرار اعتماد السفير مانويل موراليس لاما، سفير مقيم لدى جمهورية مصر العربية، عقب موافقة اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة والذي عقد في مارس 2022.

بدأت العلاقات الثنائية بين جمهورية الدومينيكان وجامعة الدول العربية منذ أمد بعيد والتي توجت بتوقيع اتفاقية تفاهم بين الطرفين في عام 2006.

كما أكد السفير موراليس أنه يعتزم إعادة تفعيل مذكرة التفاهم، والتي تهدف إلى تحقيق التقادم مع تحقيق الجامعة للقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان اعتماد سفير الدومينيكان كسفير مفوض لدى جامعة الدول العربية، واحدة من الخطوات الطموحة في إطار السياسات الخارجية للبلد الكاريبي التي تسعى لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أجندة عمل ذات تعاون متبادل تهدف إلى تعزيز العلاقات بين جمهورية الدومينيكان مع دول الوطن العربي والمنطقة بشكل عام.

ويعتبر مانويل موراليس لاما، سفير جمهورية الدومينيكان لدى مصر مقيم بالعاصمة، وهو أيضا سفير غير مقيم في الأردن ونيجيريا والجزائر، بالإضافة إلى ذلك، فهو سفير مراقب دائم لدى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وتولي جمهورية الدومينيكان اهتماما كبيرا لجامعة الدول العربية، خاصة في ظل حكم الرئيس لويس ابينادر، الذي يندرج من أصول لبنانية، والذي يسعى إلى توطيد العلاقات بين المنظمة العربية وجمهورية الدومينيكان.