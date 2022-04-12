الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عين شمس»

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 4 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بتهمة التجمهر والشروع في القتل بمنطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة قد أحالت فى وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والشروع فى القتل.

الحكم المنعقدة بطره منطقة عين شمس التجمهر السجن

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