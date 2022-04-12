مصرع وإصابة 14 شخصًا فى حادث سير بالشرقية

لقى شخصان مصرعه، وأصيب 12 آخرون إثر تصادم سيارة ملاكى مع ربع نقل بطريق رمسيس صان الحجر أمام كوبري جويتر.



كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع التصادم مما نتجت عنه وفاة اثنين، فيما تم نقل ١٢ مصابًا لمستشفى الحسينية المركزى، جميعهم من صان الحجر وهم أحمد إبراهيم محمد، ١٨ سنة، محمد عمار، ٤٥ سنة، محمد يسري على، ٢٩ سنة، كما أصيب محند على إبراهيم، ٣٤ سنة، محمد محمد عطية، ٢٣ سنة، الحسين محمد علي، ٤٥ سنة، كريم أحمد يوسف، ٢٨ سنة، ومحمد عبدالحليم على، ٤٠ سنة، إبراهيم أحمد عبدالخالق، ٤٥ سنة، عطية محمد عبدالحليم، ٥٢ سنة، محمد أحمد حسن، ٣٢ سنة، محمد السيد سليمان، ٣٢ سنة.



وتم تحرير المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

