ضبط 8 أطنان سمسم وملح فاسد فى مصنع تعبئة بالمنوفية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية، دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وضبط 8 أطنان "سمسم – ملح سياحات" معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.