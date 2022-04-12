«معلومات الوزراء» يرصد تأثير تغير المناخ على إفريقيا وتجارب الصين لزراعة أرز هجين

رصد عدد جديد من سلسلة «مقتطفات تنموية» التي يصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء، تأثير تغير المناخ على إفريقيا، وتجارب الصين لزراعة في الأرز الهجين.

تداعيات حظر النفط الروسي ومخاوف العالم بسبب (دلتا كرون).. من أبرز تحليلات العدد الجديد

صدر العدد الجديد من «مقتطفات تنموية» في 7 أقسام، جاء أولها تحت عنوان: «عصر كوفيد-191»، متضمنًا مقال نشرته مجلة «Nature» العلمية، حول حصيلة الوفيات الحقيقية لكوفيد -19، التي ذكر المقال أنها أعلى بثلاث مرات مقارنة بالأرقام الرسمية على مستوى العالم، بحسب نتائج دراسة صادرة عن معهد «القياسات الصحية والتقييم» الأمريكي، وتشير إلى أن أعداد الوفيات الناتجة عن الفيروس تقترب من 18 مليون نسمة.



وفي السياق، أورد قسم «عصر كوفيد-19» بالعدد الجديد من سلسلة «مقتطفات تنموية»، معلومات جديدة كشفتها صحيفة «الجاردیان» البريطانية، عن وجود متغير جديد للفيروس يعرف باسم «دلتا كرون»، يحتوي على جينات من متغيري (دلتا وأوميكرون)، بجانب مقال صادر عن شبكة الإغاثة «relief web» حول مخاطر استمرار عدم المساواة في توزيع اللقاحات عالميًا للعام الثالث على التوالي، بما يؤدي إلى زيادة تفشي الفيروس وأعداد الوفيات.

وفي قسم «اتجاهات عالمية»، استعرض مقال نشرته صحيفة «فايننشال تایمز» تداعيات حظر النفط الروسي على أسواق الطاقة العالمية، حيث أوضح المقال أنه من المستحيل ضمان سرعة تعويض الحجم الهائل للإنتاج الروسي من النفط، باعتبارها ثالث أكبر منتج ومصدر للمنتجات النفطية في العالم.

من ناحية أخرى، تناول قسم «اتجاهات عالمية» مقالاً نشرته صحيفة «ذا كونفرزيشن» حول تأثير التغيرات المناخية على الزراعة في إفريقيا، مشيرًا إلى أن تغير المناخ على مدار العشرين عامًا المقبلة سيزيد من عدد الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع بحجم 122 مليونًا، حال عدم التحرك لمواجهة تلك التحديات، كما حذر مقال آخر بالصحيفة نفسها، من تأثير الجائحة بالمناطق الاستوائية، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بعدم المساواة في الرعاية الصحية ومكافحة الفقر.

وفي قسم «اتجاهات محلية» من العدد الجديد من سلسلة «مقتطفات تنموية»، أشار مقال أوردته صحيفة «المونيتور» الأمريكية إلى المساعي المصرية لحل الصراع في أوكرانيا، مضيفًا أن مصر تعطي الأولوية للحوار لتسوية الأزمة عبر الحلول الدبلوماسية، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، كما أشادت بقرار هيئة قناة السويس بعدم حظر عبور السفن الروسية والأوكرانية، بما يصب في مصلحة حركة الملاحة العالمية.

وفي قسم «خبرات دولية» تناول العدد الجديد 3 تجارب دولية جديدة، وهي: التجربة الصينية في زراعة الأرز الهجين، التي ساعدت على زيادة إنتاجها بأكثر من 600 مليون طن، وكذلك تجربة دولة زامبيا في تطوير أنظمتها المالية لتشمل أوجه الإنفاق العام والمساءلة المالية، بالإضافة إلى تجارب إنتاج الهيدروجين الأخضر كوقود نظيف يساهم في تخفيف حدة أزمة المناخ بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وما يرتبط به من انبعاثات كربونية.

وفي قسم «مفاهيم تنموية» ناقش العدد الجديد مفاهيم علم الـ«Parapsychology»، بالإضافة إلى مناقشة مفاهيم «أمننة التغير المناخي» الذي يقيس العلاقة بين التغير المناخي والأمن القومي للدول من خلال العديد من الدراسات في ذلك المجال.

وقدّم العدد الجديد من «مقتطفات تنموية» عرضًا مختصرًا لأهم الكتب الشهيرة التي حظيت باهتمام الباحثين والمتخصصين حول العالم، جاء أبرزها مذكرات «إنريك برادو»، العميل السري السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وكذلك كتاب لـ«فلورنس ويليامز» الصحفية في الشؤون العلمية، حول تأثير الصدمات النفسية على قلب الإنسان، كما قدّم العدد عرضًا بأهم الكتب الصادرة في علمي الإدارة والاقتصاد وغيرها.