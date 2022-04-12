الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لأسرة تسممت في سوهاج

تسمم
تسمم

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لأسرة تناولت طعام مسمم في مركز أخميم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بإصابة عدد من الأشخاص، بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بوصول كل من: «كرم ا ح ا 40 سنة عامل وزوجته وفاء م ج ا - 35 سنة ربة منزل ودينا ك ا ح 15 سنة طالبة والطفل أحمد ك ا ح 10 سنوات  " نجلي الأول والثانية " والسيد ا ح ا 47 سنة مدرس " شقيق الأول " وعلي ا ا ح 17 سنة طالب وهاجر ا ا ح 19 سنة طالبة والطفلة هدير ا ا ح 12 سنة طالبة  والطفلة رغد ا ا ح 10 سنوات والطفل محمد ا ا ح 7 سنوات»، وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية دائرة مركز أخميم إلى  مستشفي سوهاج العام يعانون من  حالة إعياء وقيئ – الحالة العامة مستقرة " إدعاء تناول طعام منزلي فاسد.

بسؤال المصابين  قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام فاسد بالمنزل، ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مركز أخميم طعام مسمم النيابة العامة في سوهاج الحالة الصحية

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