تأجيل استئناف موكا حجازى على حبسها لممارسة أعمال منافية للآداب لـ26 أبريل

أجلت محكمة أحداث الطفل المنعقدة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، استئناف "موكا حجازى" على حكم حبسها سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب لجلسة 26 إبريل.

وصرحت المحكمة باستخراج فيش جنائى للمتهمة، يفيد ممارستها الاعتياد على ممارسة الرذيلة من عدمه، بناء على طلب الدفاع.



وحضرت "موكا" مرتدية ملابس مدنية، حيث ارتدت بنطال جينز وجاكت أسود اللون، وتم إيداعها حجز المحكمة، وفور بدء الجلسة دخلت قاعة المحكمة.



و أحالت جهات التحقيق المختصة "موكا حجازى" المعروفة بفتاة الـ"تيك توك" إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها فى اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.



وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.