الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل وإصابة آخر عقب سقوط لوح خشبي على رأسهما بالمنوفبة

جثة طفل
جثة طفل

 لقي طفل مصرعه وأصيب آخر نتيجة سقوط لوح خشبي من مبنى تحت الإنشاء بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف، بمحافظة المنوفية، وتعرضا لكسر في الجمجمة .


تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز منوف، يفيد بمصرع طفل وإصابة آخر بعد سقوط لوح خشبي عليهما بمبنى تحت الإنشاء تابع لمستشفى جامعة المنوفية بقرية منشأة سلطان دائرة المركز، وتم نقلهما للمستشفى عن طريق الأهالي لتقديم الخدمات الطبية ومحاولة اسعافهما.


وبالانتقال تبين مصرع الطفل إ، م، ا" 8 سنوات وإصابة إبن عمة " أ، س، ا" 8 سنوات، وبسؤال والدي المتوفي والمصاب، وجها الاتهام ل " ر، ع، ا" 38 عام سائق ونش بالتسبب في الحادث بسقوط اللوح الخشبي على الطفلين عن طريق الخطأ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر حمل رقم 4389 جنح مركز منوف وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


من جانبها، قررت جهات التحقيق، دفن جثمان ضحية سقوط اللوح الخشبي بقرية منشأة سلطان، بعد الانتهاء من التقرير الطبي، والإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر، وتتولى النيابة التحقيق في الحادث وسؤال كافة المعنيين، وشهود العيان وأهل الضحية.

 

ووجهت أسرة الطفلين، الاتهامات لسائق ونش، يعمل في المبنى بإسقاطه اللوح الخشبي عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر بكسر في الجمجمة، وتم تشييع جثمان الأول، ويخضع الأخير لعملية جراحية.

 

المنوفية مستشفيات مصر مصرع محافظة قانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«الصحة»: تسجيل أقل معدل وفيات منذ بداية جائحة كورونا.. وانخفاض ملحوظ فى الإصابات

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

مصرية مميزة.. قرار من وزيرة التجارة بشأن «البيرة والكشك والبسطرمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجوما بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين