مصرع طفل وإصابة آخر عقب سقوط لوح خشبي على رأسهما بالمنوفبة

لقي طفل مصرعه وأصيب آخر نتيجة سقوط لوح خشبي من مبنى تحت الإنشاء بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف، بمحافظة المنوفية، وتعرضا لكسر في الجمجمة .



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز منوف، يفيد بمصرع طفل وإصابة آخر بعد سقوط لوح خشبي عليهما بمبنى تحت الإنشاء تابع لمستشفى جامعة المنوفية بقرية منشأة سلطان دائرة المركز، وتم نقلهما للمستشفى عن طريق الأهالي لتقديم الخدمات الطبية ومحاولة اسعافهما.



وبالانتقال تبين مصرع الطفل إ، م، ا" 8 سنوات وإصابة إبن عمة " أ، س، ا" 8 سنوات، وبسؤال والدي المتوفي والمصاب، وجها الاتهام ل " ر، ع، ا" 38 عام سائق ونش بالتسبب في الحادث بسقوط اللوح الخشبي على الطفلين عن طريق الخطأ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر حمل رقم 4389 جنح مركز منوف وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



من جانبها، قررت جهات التحقيق، دفن جثمان ضحية سقوط اللوح الخشبي بقرية منشأة سلطان، بعد الانتهاء من التقرير الطبي، والإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر، وتتولى النيابة التحقيق في الحادث وسؤال كافة المعنيين، وشهود العيان وأهل الضحية.

ووجهت أسرة الطفلين، الاتهامات لسائق ونش، يعمل في المبنى بإسقاطه اللوح الخشبي عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر بكسر في الجمجمة، وتم تشييع جثمان الأول، ويخضع الأخير لعملية جراحية.