ما حكم البخور وقت الصيام؟.. دار الإفتاء توضح

تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية، خلال هذه الآونة، عن حكم شم رائحة البخور وقت الصيام فى نهار رمضان، حيث تخوف البعض من أن يكون البخور محرماً فى أوقات الصيام، لذلك بدأ الجميع يتساءل عبر مواقع البحث لمعرفة الرد الشرعي في هذا الأمر المهم الذي يهتم به المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها.

حكم البخور وقت الصيام

وشهدت مواقع البحث، تردد ملايين المسلمين منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، لمعرفة الحكم الشرعي لإشتمام رائحة البخور وتعطير المنازل به فى نهار شهر رمضان المبارك، حيث يعتقد الكثيرين بأن وضع البخور والروائح فى المنازل وقت الصيام أمر عادى جدًا، من باب أن تكون رائحة المنازل والشقق مبهجة ومفرحة.

وتقوم الكثير من الأسر خلال شهر رمضان المعظم، بالإهتمام بنظافة المنازل وأماكن المعيشة لذلك يتم إستخدام البخور بشكل دائم، حيث أنهم يعتبرون هذا الأمر محبب للنفس.

دار الإفتاء: يجوز للصائم استخدام البخور والروائح

وقالت دار الإفتاء المصرية فى ردها على موضوع شم رائحة البخور خلال شهر رمضان، إن حكم البخور في رمضان من الأسئلة التي يستفسر عنها بعض الصائمين فيما يتعلق بتأثير استنشاقها على صحة الصوم، وقد تم تناول هذا الموضوع مرارًا وتكراراً عبر دوائر الفتوى المختلفة.

وتابعت " دار الإفتاء" فى إجابتها على حكم استخدام البخور في وقت الصيام، وفيما يتعلق بموضوع حكم البخور في رمضان، حيث قال الشيخ عماد عفت أمين الفتوى الراحل،: البخور والروائح هل يجوز للصائم والصائمة أن يتعاطى مثل هذه الأشياء؟ الجواب نعم، بعضهم كرهه إذا كان من البخور الذي يتكاثف في الأنف وينزل في الحلق فقط، أما إذا كان من هذا النوع، أما إذا لم يكن وكان مجرد روائح فقط فلا بأس به وهو من مباحات الصيام.