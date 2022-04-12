الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما حكم البخور وقت الصيام؟.. دار الإفتاء توضح

بخور
بخور

تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية، خلال هذه الآونة، عن حكم شم رائحة البخور وقت الصيام فى نهار رمضان، حيث تخوف البعض من أن يكون البخور محرماً فى أوقات الصيام، لذلك بدأ الجميع يتساءل عبر مواقع البحث لمعرفة الرد الشرعي في هذا الأمر المهم الذي يهتم به المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها. 

حكم البخور وقت الصيام

وشهدت مواقع البحث، تردد ملايين المسلمين منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، لمعرفة الحكم الشرعي لإشتمام رائحة البخور وتعطير المنازل به فى نهار شهر رمضان المبارك، حيث يعتقد الكثيرين بأن وضع البخور والروائح فى المنازل وقت الصيام أمر عادى جدًا، من باب أن تكون رائحة المنازل والشقق مبهجة ومفرحة.

وتقوم الكثير من الأسر خلال شهر رمضان المعظم، بالإهتمام بنظافة المنازل وأماكن المعيشة لذلك يتم إستخدام البخور بشكل دائم، حيث أنهم يعتبرون هذا الأمر محبب للنفس. 

txt

ما حكم قيام النساء بالإنشاد الديني؟...أستاذ بالأزهر يجيب

txt

حكم من أفطر متعمدًا في نهار رمضان بلا عذر

txt

بسيط الدين| ما حكم تذوق الطعام في الصيام ؟

txt

بسيط الدين | حكم غسل الاسنان في الصيام ؟

دار الإفتاء: يجوز للصائم استخدام البخور والروائح 

وقالت دار الإفتاء المصرية فى ردها على موضوع شم رائحة البخور خلال شهر رمضان، إن حكم البخور في رمضان من الأسئلة التي يستفسر عنها بعض الصائمين فيما يتعلق بتأثير استنشاقها على صحة الصوم، وقد تم تناول هذا الموضوع مرارًا وتكراراً عبر دوائر الفتوى المختلفة. 

وتابعت " دار الإفتاء" فى إجابتها على حكم استخدام البخور في وقت الصيام، وفيما يتعلق بموضوع حكم البخور في رمضان، حيث قال الشيخ عماد عفت أمين الفتوى الراحل،: البخور والروائح هل يجوز للصائم والصائمة أن يتعاطى مثل هذه الأشياء؟ الجواب نعم، بعضهم كرهه إذا كان من البخور الذي يتكاثف في الأنف وينزل في الحلق فقط، أما إذا كان من هذا النوع، أما إذا لم يكن وكان مجرد روائح فقط فلا بأس به وهو من مباحات الصيام.

البخور الصيام حكم البخور وقت الصيام حكم إستخدام البخور استخدام البخور فى وقت الصيام دار الافتاء

مواد متعلقة

ما حكم قيام النساء بالإنشاد الديني؟...أستاذ بالأزهر يجيب

بسيط الدين| ما حكم تذوق الطعام في الصيام ؟

ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟.. مركز الأزهر للفتوى يجيب

ما حكم نقل الدم للصائم وهل يفسد الصيام؟.. «الإفتاء» تجيب

ما حكم مَن صام رمضان ولا يصلي؟.. «الإفتاء» تجيب

ما حكم دفع الصدقات لخدمة ذوي الهمم؟.. المفتي يجيب

بسيط الدين | ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بتسهيل تراخيص حضانات الطفولة المبكرة

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

«الصحة»: تسجيل أقل معدل وفيات منذ بداية جائحة كورونا.. وانخفاض ملحوظ فى الإصابات

أخبار فاتتك| «الطب الشرعي» يكشف حالة أيمن هدهود النفسية وتراجع أسعار النفط في أوروبا

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجوما بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟