الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» توضح 3 قواعد مهمة لمرضى الكلى خلال الصيام

مرضى الكلى
مرضى الكلى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ٣ قواعد هامة،  يجب أن يلتزم بها مريض الكلى في حال صيامه شهر رمضان، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

ونصحت الوزارة فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، بضرورة تناول مياة كافية بكميات جيدة من المغرب حتى الفجر لتعويض جفاف اليوم.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالنظام الغذائى الصحى، وذلك من خلال تناول بروتين أقل، بوتاسيوم أقل، الابتعاد عن الملح.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تقسيم الدواء بشكل متوازن طوال مدة الإفطار بعد استشارة الطبيب.

مبادرة الرئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي
 

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" تحت شعار "100 مليون صحة"، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات «100 مليون صحة»، بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأكدت الوزارة أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق «صحة مصر».

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة «سكر، ضغط الدم، قلب»، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

انفوجراف
انفوجراف
الصحة مريض الكلى شهر رمضان مبادرة رئيس الجمهورية علاج الأمراض المزمنة الاعتلال الكلوى

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