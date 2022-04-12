لمدة 90 يوما.. صرف تعويض أجر العاملات أثناء فترة الوضع بنسبة 75%

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تصرف تعويضا عن الأجر للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة %75 من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوما تتحمل تكلفته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خطوات صرف تعويضات الأجر

- يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقاً به مستند ميلاد الطفل – قرار إجازة معتمد إدارياً من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

-يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلي مكتب الهيئة المختص.

-​ يقوم المكتب المختص بصرف تعويض يعادل 75% من اجر الاشتراك كتعويض أجر.​

الرقم التأميني

أما الرقم التأميني فأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص ويستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط، حيث يتم تخصيص رقم للفرد بطريقة تسلسلية.

خطوات الاستعلام

يتم الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى من خلال:-

-الضغط على ​​بدء الخدمة.

-يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، والأسم الأول للأم.

-يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

-يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

-بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

عدم الاستدلال عن الرقم التاميني

اشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه فى حال عدم الاستدلال عن الرقم التاميني، يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للأطلاع و صورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

ويقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التاميني بقاعدة المعلومات بالحاسب:-

​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم الإبلاغ به.

​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني والابلاغ به.