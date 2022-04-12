«فاتن أمل حربى» بنتا تونة تتحدثان (انفوجراف)

نجح مسلسل " فاتن أمل حربي " في خلق حالة كبيرة من التعاطف لدي المشاهدين لما يعرضه من مشاكل واقعية حساسة وقضايا هامة تخص المرأة ، جسدتها الفنانة نيللي كريم من خلال شخصية " تونة" .

و فيما يلي يرصد لكم موقع " الدستور"ابرز المعلومات عن ابنتا " تونة ، ريتال ظاظا والتي قدمت دور " يارا" و فيروز عبدالله التي جسدت شخصية " نادين"

ريتال ظاظا

تبلغ ريتال ظاظا، من العمر 11 عام، في الصف الخامس الإبتدائي ، وعن تفاصيل مشاركتها في المسلسل، قالت: "والدتي شاهدت إعلان شركة العدل جروب، عن طلب طفلة ملامحها تشبه ملامح الفنانة نيللي كريم، وهي من قدمت لي، وذهبت إلى المقابلة وبعدها تم اختياري من قبل المخرج محمد العدل".

وأضافت: " أنها تحلم أن تكون فنانة كبيرة و نجمة مشهورة مثل نيللي كريم".

كما أكدت أنها خضعت للتدريب في 4 جلسات مع الفنانة ريم حجاب، قبل بداية التصوير، مشيرة إلي أنها تؤدي في المسلسل شخصية (يارا)، وهي الابنة الكبرى".

و أكدت والدة ريتال أن أبنتها تعشق التمثيل الأمر الذي جعلها تقاوم النوم وتواصل أكثر من 22 ساعة من أجل استكمال مشاهدها في العمل .

فيروز عبدالله

تجسد فيروز عبدالله البالغة من العمر 7 أعوام دور " نادين" أصغر أبناء فاتن أمل حربي، وعن تفاصيل مشاركتها في المسلسل، قالت أنها شاركت في العمل عن طريق إعلان شركة العدل جروب والبحث عن فتاة تشبه نيللي كريم، ذهبت إلى الاختبارات ولفتت نظر المخرج محمد العدل.

وأكدت أن العمل أول تجربة لها ولم تشارك في أي أعمال من قبل أو حتى إعلانات.



و تحلم " نادين بأن تصبح فنانة مشهورة مثل روبي وأشار والدها الي أنه سوف يساعدها علي تنمية موهبتها لأنها تعشق الفن و مجال التمثيل .



مسلسل فاتن أمل حربي، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل، بطولة نيلي كريم، شريف سلامة، محمد ثروت، هالة صدقي. ويذاع على قنوات cbc