السيسى يوقع قانونا لضمان شركة مصر للطيران فى رحلاتها إلى روسيا

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف.

ويسري الضمان لمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم.