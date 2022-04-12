الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مغاربة يواجهون «تهما ثقيلة» فى إسبانيا بسبب الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

تواصل السلطات القضائية بجزيرة بالما الإسبانية التحقيق مع عدد من المغاربة الذين دبروا حيلة للهجرة غير الشرعية بطريقة استثنائية.

وتعود الحادثة إلى نوفمبر الماضي عندما أجبر ركاب طائرة مغربية، أغلبهم مغاربة، في رحلة بين الرباط وأنقرة على الهبوط اضطراريا بمطار جزيرة بالما بإسبانيا، بداعي مرض أحدهم وحاجته إلى تلقي إسعافات عاجلة، قبل أن يفروا من الطائرة ثم من المطار، حيث طوق الأمن المناطق المحاذية لإلقاء القبض عليهم.

ووجه القضاء الإسباني إلى 21 مغربيا، 4 منهم في حالة فرار، تهما ثقيلة منها الهجرة غير الشرعية، وارتكاب فوضى عامة، على أثر إثبات جميع الأدلة أن العملية برمتها كانت مع سابق الإصرار والتصميم، وتم تدبيرها والتخطيط لها.

واعتبرت المحكمة أن محاولة فتح أحد أبواب الطوارئ من قبل الركاب قصد الهروب، كانت عملا من أعمال العنف ضمن خطة الهروب، مشيرة إلى أنهم مارسوا العنف ضد موظفي شركة الطيران لتحقيق هدفهم، وذلك بمجرد أن نقلت سيارة الإسعاف المريض إلى المستشفى.

 

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