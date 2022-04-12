الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «التعليم» بالوادى الجديد يفتتح معرض فنون الصحافة المدرسية السنوى

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض

افتتح الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الإثنين، معرض فنون الصحافة المدرسية السنوى، بحضور قيادات التعليم بالمحافظة وإدارة الخارجة التعليمية بالتعاون مع توجيه الصحافة المدرسية.

يأتى ذلك فى إطار خطة الأنشطة الوزارية لمسابقات الصحافة المدرسية وتفعيلها.

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وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المعرض يتضمن ركن رياض الأطفال، وركن للتربية الخاصة، ومجلات الحائط التى نفذها طلاب المدارس المختلفة، وتشتمل على العديد من الفنون الصحفية منها المقال والتحقيق والحديث الصحفى.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن إعجابه بكافة الأعمال المنفذة بالمعرض والجهد الملموس فى تنفيذها موجها التحية والتقدير لجميع القائمين بالعمل. 

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وفى نفس السياق جرى تنفيذ إحتفالية خاصة بمسرح مدرسة الخارجة الفنية للبنات تضمنت مجموعة من الفقرات الفنية والشعرية بمشاركة مجموعة من الطلاب.

وفى الختام حرص وكيل التعليم بالمحافظة على تكريم فريق البرلمان المدرسى المنتخب بإدارة الخارجة التعليمية لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة البرلمان المدرسى، وتكريم الفائزين بمراكز متميزة على مستوى الجمهورية بمسابقات الكاريكتير والإذاعة المدرسية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

كما شارك الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، فى فعاليات حفل ختام الأنشطة الذى نظمته مدرسة الوادى بنات الابتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، بحضور لفيف من قيادات التعليم بديوان عام المديرية وإدارة الخارجة التعليمية.

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واستهلت فقرات الحفل بالسلام الجمهورى وآيات من الذكر الحكيم، وأعقبها مجموعة من الفقرات الفنية والشعرية والغنائية والكورال بمشاركة تلاميذ المدرسة. 

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة، عن شكره وتقديره لإدارة المدرسة وجميع القائمين على الحفل، مثمنا مجهوداتهم المبذولة فى تنظيم الحفل، داعما جميع طلاب المحافظة  للمشاركة فى الأنشطة التربوية المختلفة والتى لها دورها الهام فى الاستثمار الأمثل للوقت بما يعود على طلابنا بالفائدة  فى تكوين شخصيتهم وتنميتها بمختلف جوانبها، وإتاحة الفرص وتشجيعهم على التفوق والابتكار، وإشباع حاجاتهم وميولهم.

وقدّم التحية والتقدير لجميع التلاميذ المشاركين بالحفل والذى ظهر بالمظهر اللائق والمشرف متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وكيل التعليم بالوادى الجديد معرض فنون الصحافة السنوي توجيه الصحافة المدرسية الفنون الصحفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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