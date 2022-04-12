الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تدعو منظمة «الفاو» المتحدة إلى عدم تسييس حل مشاكل الغذاء

الفاو
الفاو

دعت وزارة الخارجية الروسية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" إلى عدم تسييس حل مشاكل الغذاء العالمية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن بيان الوزارة "إنه في 8 أبريل عقدت الدورة 169 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة في روما، بمبادرة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للنظر في تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي".

وأضاف البيان "أن المشاركين في الاجتماع عملوا على تسييس عمل المنظمة، بما يتعارض مع طبيعة عملها، والذي يشمل النظر في تنمية الزراعة وزيادة إنتاجيتها وضمان الأمن الغذائي فقط"، مشيرًا إلى أنه تم تجاهل آراء جزء كبير من أعضاء المجلس الذين أصروا على إجراء تحليل شامل لأسباب تدهور الوضع في سوق الغذاء العالمية بما في ذلك تأثير الأزمة في أوكرانيا ووباء "كورونا" وتغير المناخ والعقوبات الأحادية غير القانونية والتدابير الاقتصادية".

وأوضح أن الوفد الروسي دعا إلى أهمية الحفاظ على أجندة غير مسيسة لضمان الأمن الغذائي، وتوقع أن تعود منظمة الأغذية والزراعة للعمل وفقا للمهام الموكلة إليها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أنّ حوالي 1.79 مليار يورو جُمعت على المستوى الدولي لمساعدة دول غرب أفريقيا والساحل على مكافحة المجاعة المتفاقمة.

وخلال مائدة مستديرة عقدت الأربعاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبادرة من الاتّحاد الأوروبي و"نادي الساحل وغرب أفريقيا"، حذّر الخبراء من أنّ الجفاف الشديد وجائحة كوفيد والآن الحرب في أوكرانيا هي جميعها "عوامل تُفاقم" مخاطر المجاعة في الساحل وغرب أفريقيا.

ووعدت دول عدّة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بزيادة مساعداتها المالية.

الولايات المتحدة الاتحاد قانون روسيا وزارة الخارجية الاقتصادية الاتحاد الأوروبي الاوروبي

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