منها ليالي المقامات الروحية .. تعرف علي أنشطة وفعاليات صندوق التنمية الثقافية

في إطار فعاليات "ليالي المقامات الروحية"، والتي ينظمها صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، الموافق ١١ رمضان، ليلة جديدة بمركز إبداع قبة الغوري، رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح .

وبمشاركة الفنان هاني عبد الحي، وفرقة سماع الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية والتي تضم مجموعة التراتيل القبطية .. مجموعة الترانيم الكنأسية مجموعة إندونيسيا للإنشاد مجموعة تواشيح السورية بالإشتراك مع مجموعة سماع للرقص الصوفي المولوي .

وكانت أولي “ليالي المقامات الروحية”، قد أنطلقت في الرابع من رمضان ولأول مرة في بيت يكن بالدرب الأحمر، وذلك بعد النجاح الجماهيري والإعلامي الكبير في الدورات السابقة، لليالي المقامات الروحية في قبه الغوري بالحسين التابع لصندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة وشارع المعز، وممر بهلر بوسط البلد، وميدان روكسي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. وقدمت في بيت السناري للثقافة والفنون التابع لمكتبة الأسكندرية بالسيدة زينب. ولقد إرتبطت ليالي المقامات الروحية بتلاحم الجمهور الحبيب عبر الأزمنة والأمكنة ..



ــ الفنان عامر التوني في قصر الأمير طاز

في سياق متصل، يستقبل قصر الأمير طاز بمقره الكائن في حي الخليفة ، في نفس التوقيت، عرض للفنان عامر التوني بمشاركة "فرقة المولوية"، وتقدم الفرقة بمناسبة شهر رمضان الكريم مجموعة من الأغانى والأناشيد الصوفية التي تناسب الأجواء الروحانية التى يكتسى بها الكون من رحمة وسلام، من خلال مجموعة من القصائد الصوفية لكبار الشعراء الذين أثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض وابن عربى والسهرورودى والحلاج وأبو ميدن الغوث وآخرين.

من بينها قصائد: "متى ياحبيب القلب"، "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يامليحا قد تجلى"، " وبرقت سعاد"، "نارها فى أضلعى" .

كما يستضيف بيت السحيمي بشارع المعز، فرقة قصر الغوري للتراث التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقدم عدد من أجمل أغاني التراث المصري الأصيل بالإضافة إلى مجموعه من أغانى عمالقة الغناء فى مصر.

وفي مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، يبدأ عرض أوبريت “الليلة الكبيرة”، بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، ويستمر أربعة أيام .الجدير بالذكر أن الأوبريت عرض لأول مرة علي مسرح العرئس في الأول من مايو عام 1960، كلمات الشاعر الراحل صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، عرائس ناجي شاكر، والإخراج المسرحي للفنان صلاح السقا.

ويعد أوبريت "الليلة الكبيرة"، أشهر أوبريت عرائس مصري تم عرضه للمرة الأولى في ستينيات القرن الماضي، وشكل جزءً كبيرًا من الفلكلور المصري بوصفه للمولد وأهم شخصياته وملامحه.

ــ الأنامل الصغيرة تبدع بمسرح سور القاهرة الشمالي

في سياق متصل، و ضمن احتفالات وزارة الثقافة بليالي شهر رمضان المعظم، والمقامة بسور القاهرة الشمالي بباب النصر، شارك قطاع صندوق التنمية الثقافية بتقديم أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الموسيقار الدكتور راجي المقدم أستاذ الموسيقى كلية التربية النوعية ببورسعيد.

شهد الحفل تفاعل كبير من الجمهور بمختلف الفئات العمرية حيث أبدع أطفال الأوركسترا في تقديم الأعمال الموسيقية والغنائية، حيث قدموا عدد من أغاني الشهر الكريم منها " أهو جه يا ولاد" ، " حلو يا حلو " ، بالاضافة لمجموعة من أغنيات الزمن الجميل منها " معانا ريال " " حلوين من يومنا والله"، وميدلي أسباني ، وميدلي لأغنيات محمد فوزي ، وسعد عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن اوركسترا الانامل الصغيرة هي فرقة متكاملة من أطفال محافظة بورسعيد من سن 5 وحتي 13 سنة ، برعت فى تقديم أنواع مختلفة من الموسيقات المصرية التراثية والحديثة بالاضافة الي الموسيقات العالمية، في اطار الحفاظ علي الهوية المصرية الموسيقية.

و من جانبه أكد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق أن صندوق التنمية حرص خلال هذا العام على إعداد برنامج متكامل يقدم مختلف أشكال الفنون المصرية من مختلف المحافظات والتى تعبر عن هويتنا الثقافية خاصة وأن احتفالات هذا العام تتزامن مع اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.