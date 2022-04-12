الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المشوار الحلقة 10| «رمضان» و«الليثي» يناقشان خطة بيع الآثار

المشوار
المشوار

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل المشوار عدد من المشاهد التمثيلية الصعبة وسيمفونية تمثيل جمعت بين أبطال العمل، وظهر خلالها عدد من الكادرات المميزة التي أحسن اختيارها وتنفيذها المخرج محمد ياسين، ليُهئ المشاهد إلى تصاعد الأحداث في الحلقات القادمة.

وخلال أحداث الحلقة، التقى الفنان محمد رمضان “ماهر” بصديقه الذي يُجسد شخصيته الفنان محمود الليثي، لمناقشة عملية بيع الآثار.

وشهدت الحلقات السابقة من المسلسل صعود وتألق الفنانة سماء إبراهيم والتي تقدم شخصية شقيقة “ورد”، لتبتعد بتلك الشخصية عن الكوميديا المعتادة، كما تألق كلًا من الفنان أحمد صفوت وندي موسي التي جسدت شخصية العشيقة، لينجح الثنائي في تقديم دويتو تمثيلي مختلف.

واستمر العمل في تقديم أحداث مشوقة للجمهور حول قضية الآثار المتهم فيها “وجيه بيه” التي يجسدها الفنان القدير أحمد كمال، ببراعة وبكل سلاسة لتكون مشاهده والخاصة بالتحقيق وأيضاً التي تجمعه مع محاميه من أفضل مشاهد العمل وبالأخص في الحلقة العاشرة.

الحلقة العاشرة من مسلسل المشوار المشوار مسلسل المشوار وسيمفونية محمد ياسين الموسيقى التصويرية

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