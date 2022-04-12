الاختيار 3 الحلقة 10.. «نيروبي والطائفة المصورة» أبرز جرائم محمد الظواهري

تناولت الحلقة الـ 10 من مسلسل «الاختيار 3» اسم محمد الظواهري، الذي يعد من أخطر العناصر الإرهابيين في مصر، فهو قائد تنظيم القاعدة بمصر، وشقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، وتم اتهامه في العديد من العمليات الإرهابية الخطيرة، التي أودت بحياة مئات الأشخاص.

وترصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز جرائم الظواهري:

نيروبي ودار السلام

ارتكب «الظوهري» العديد من الجرائم البشعة ومنها حادث نيروبي حيث تعود تلك الحادثة إلى 7 أغسطس عام 1998، حيث توقفت شاحنات محملة بالمتفجرات أمام السفارات في نيروبي ودار السلام واقتحم سائق الشاحنة والإرهابي محمد راشد داوود العوهلى باب سفارة نيروبي وقتل الحرس الذين رفضوا فتح الباب بإلقاء قنبلة عليهم.

وتم تفجير الشاحنة التي أسفرت عن مقتل 214 شخص في نيروبي بالإضافة إلى أحد عشر شخصا في دار السلام كانت غالبيتهم من الكنيين وإصابة 5000 شخص.

وتمكنت قوات المخابرات الإماراتية من القبض عليه بعد هذا الحادث بخمسة أشهر، والتي سلمته بعد ذلك إلى مصر، وأخفت الحكومة المصرية نبأ تسلمه قرابة خمس سنواتٍ، كان فيها في السجون المصرية، ثم سلمته المخابرات إلى جهاز أمن الدولة المصري، ليظل فيه قرابة ستة أشهر، ثم أظهروا أمره وأودعوه سجن طرة شديدة الحراسة - المعروف بسجن العقرب، إلى أن تم الإفراج عليه عقب ثورة 25 يناير، في 17 مارس 2011.

العائدون من ألبانيا

وبعد 48 ساعة من الإفراج عنه، ألقت قوات الأمن القبض عليه في 19 مارس، لصدور عليه حكم بالإعدام في القضية رقم 8 لسنة 1998، والمعروفة إعلاميًا بقضية "العائدون من ألبانيا"، وكان محمد الظواهري في عداد 8 أشخاص صدر ضدهم أحكام بالإعدام في نفس القضية ضمن 107 متهمين صدرت أحكام بالسجن لمدد مختلفة لعدد 50 منهم والباقون صدرت لهم أحكام بالبراءة، إلا أنه في 19 مارس 2012، استطاع الحصول على براءة في هذه القضية.

وكانت المحكمة العسكرية قد وجهت لهم تهمة مناهضة النظام والقيام بأعمال عنف داخل مصر والتخطيط لتهديد استقرار الدولة، بالإضافة إلى أنهم وراء عدد من الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر خلال فترة التسعينات.

الطائفة المصورة

في أغسطس 2013، ألقت قوات الأمن القبض على الظواهري، ووجهت له تهمة، جرائم تأسيس وتولي وقيادة تنظيم جهادي، على غرار تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي يتزعمه شقيق المتهم الأول، والتخطيط لتدمبير منشآت عامة، على رأس هذه المنشآت السد العالي، والتخطيط للهجوم على مراكز أمنية تابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتدمير دواوين المحافظات، والكنائس.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، فيديو مسرب يجمع الرئيس محمد مرسي آنذاك ونائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وهما يتحدثان عن رغبة محمد البرادعي الشديدة في الحصول على منصب رئاسة الوزراء في عهد الإخوان.

كما تضمنت حوارا كاشفا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك و«آية» ابنته حول التدين المزيف للإخوان.

كما تناولت الحلقة اجتماعا حاول فيه مرسي «أخونة السيسي» بدعوته للانضمام للجماعة الإرهابية، إلا أنه قوبل برد صادم من وزير الدفاع حينها، إذ قال السيسي: «شكراً سيادة الرئيس، أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفى، أنا مسلم بس، ويا فندم صدقني لو رئيس جمهورية أو وزير دفاع مينفعش نكون غير وطني».

مسلسل «الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض المسلسل في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.