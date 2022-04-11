محمود حجازي يدافع عن ريهام حجاج بعد اعتزال توفيق عبدالحميد

علق الفنان محمود حجازي، على اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حجازي على “فيس بوك”: "أنا في حاجة ماكنتش عايز اتكلم فيها بس بجد مش قادر أشوف حد علاقتي بيه طيبة وبشتغل معاه وبشوفه بيتعب قد أيه وبيتعامل مع كل الناس بشكل محترم جدا والاقيه ديما بيتظلم من الناس من غير ما تعرف تفاصيل ديما هو اللي بيشيل المشاكل كلها سواء كان جزء منها أو ميعرفش حاجة منها.. ليه بقينا بنستسهل الظلم".

وأضاف: "أنا السنة دي بشتغل 3 مسلسلات جواه رمضان وكانت سنة صعبة جدا وممتعة جدا وأنا محظوظ إني اشتغلت مع الأستاذ توفيق عبد الحميد اللي لسه شايف قرار إنه بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوترن سوف يعتزل الفن.. قد أيه الخبر ده زعلني جدا وبتمني أنه يتراجع فيه ويفضل يمتعنا بفنه الحقيقي المبهر وإن شاء الله هيحصل كده .. وكمان زعلت جدا لما شوفت الحملات والناس اللي عايزه تستغل الخبر ده لهدم وتشويه شخص هو بعيد كل البعد عن القرار ده بس لمجرد أنهم عايزين يهدموا أي نجاح بشكل مليان ظلم وعدم فهم واستنتاجات ليس لها علاقة بالحقيقة" .

واختتم: “المشكلة أن دي طريقة بتتكرر وكل مرة بقول أكيد الناس هاتفهم لوحدها بس الاقي الموضوع مكمل بطرق غريبة والغريب أكتر أن في ناس بتستغل الموضوع ده.. وأنا مش بكتب الكلام ده ومستني أي حاجة غير إني حسيت لو أنا اللي وقع عليه الظلم ده وعايز الناس تفهم بس.. أنا ده تاني عمل ليا مع ريهام حجاج.. والله أنا كلامي هتحاسب عليه قدام ربنا يعني ولا حد في الدنيا دي كلها هيأثر عليه غير الحق”.