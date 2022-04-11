الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود حجازي يدافع عن ريهام حجاج بعد اعتزال توفيق عبدالحميد

محمود حجازي
محمود حجازي

علق الفنان محمود حجازي، على اعتزال الفنان توفيق عبدالحميد، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حجازي على “فيس بوك”: "أنا في حاجة ماكنتش عايز اتكلم فيها بس بجد مش قادر أشوف حد علاقتي بيه طيبة وبشتغل معاه وبشوفه بيتعب قد أيه وبيتعامل مع كل الناس بشكل محترم جدا والاقيه ديما بيتظلم من الناس من غير ما تعرف تفاصيل ديما هو اللي بيشيل المشاكل كلها سواء كان جزء منها أو ميعرفش حاجة منها.. ليه بقينا بنستسهل الظلم". 

وأضاف: "أنا السنة دي بشتغل 3 مسلسلات جواه رمضان وكانت سنة صعبة جدا وممتعة جدا وأنا محظوظ إني اشتغلت مع الأستاذ توفيق عبد الحميد اللي لسه شايف قرار إنه بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوترن سوف يعتزل الفن.. قد أيه الخبر ده زعلني جدا وبتمني أنه يتراجع فيه ويفضل يمتعنا بفنه الحقيقي المبهر وإن شاء الله هيحصل كده .. وكمان زعلت جدا لما شوفت الحملات والناس اللي عايزه تستغل الخبر ده لهدم وتشويه شخص هو بعيد كل البعد عن القرار ده بس لمجرد أنهم عايزين يهدموا أي نجاح بشكل مليان ظلم وعدم فهم واستنتاجات ليس لها علاقة بالحقيقة" .

واختتم: “المشكلة أن دي طريقة بتتكرر وكل مرة بقول أكيد الناس هاتفهم لوحدها بس الاقي الموضوع مكمل بطرق غريبة والغريب أكتر أن في ناس بتستغل الموضوع ده.. وأنا مش بكتب الكلام ده ومستني أي حاجة غير إني حسيت لو أنا اللي وقع عليه الظلم ده وعايز الناس تفهم بس.. أنا ده تاني عمل ليا مع ريهام حجاج.. والله أنا كلامي هتحاسب عليه قدام ربنا يعني ولا حد في الدنيا دي كلها هيأثر عليه غير الحق”.

الفنان محمود حجازي تصوير مسلسل زين نجاح توفيق عبدالحميد اعتزال الفن الفنان توفيق عبدالحميد محمود حجازي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

الاختيار 3 الحلقة 10.. أخطر تسريب لخيرت الشاطر عن دخول عناصر من القاعدة إلى مصر (فيديو)

وزير الخارجية يزور واشنطن.. ويلتقى عددًا من المسئولين الأمريكيين

بعد انتهاء «يوتيرن».. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله الفن نهائيا

القومى لحقوق الإنسان يطالب بضرورة شمول تحقيقات النيابة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسرى

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟