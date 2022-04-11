فاتن أمل حربي الحلقة 10| «فاتن» تنتظر «سيف» حتى منتصف الليل وتطلب الطلاق

تطورت أحداث مسلسل “فاتن أمل حربي”، حيث بدأت الحلقة العاشرة بانتظار نيللي كريم “فاتن” لزوجها "سيف" لإبلاغه بقرارها الجديد.

وفي ساعة متأخرة من الليل وصل “سيف” إلى المنزل وبدأت “فاتن في الحديث معه وأخبرته بقرارها الجديد وهو ”الطلاق"، كما هددته برفع قضية في حال رفضه تطليقها.

وأخبرته “فاتن” أن حياتها معه أصبحت تعيسة وأنها لن تتخلى عن قرارها هذه المرة مثل المرات السابقة، قبل أن تفاجأ فاتن بنوم زوجها دون سماع طلبها للطلاق.

أحداث حلقة اليوم من فاتن أمل حربي

وتدور أحداث مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي يعرض عبر فضائية سي بي سي، حول مناقشة بعض القضايا التي تعاني منها المرأة المصرية مثل قضية حضانة الأطفال للأم بعد زواجها الثاني.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا.