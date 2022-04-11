الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل منتصف الليل.. روسيا تهدد فرنسا والسيسي ينتصر للإعلام ضد الإخوان

قبل منتصف الليل
قبل منتصف الليل

أحداث كثيرة شغلت أذهان المصريين على مدار الساعات الماضية، وتُقدّم "الدستور" ضمن سلسلتها الخدمية للمواطنين، أبرز ما شهده اليوم في نشرة قبل منتصف الليل.

جماعات جهادية خطيرة دخلت الى مصر
قدم مسلسل الاختيار ٣ اليوم في حلقته  العاشرة تسريب جديد وخطير لنائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر وهو يتحدث عن العمليات الإرهابية في مصر مع بداية ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل على الساحة وتحدث عن مجموعات ارهابية خطيرة دخلت الى مصر مثل عبد المجيد الشاذلي و القطبيين و السلفيين الجهاديين.
لمعرفة باقي التفاصيل إضغط على الرابط التالي:
https://www.dostor.org/4055616

 

كيف انتصر الرئيس السيسي للإعلام في عهد الإخوان


قدم مسلسل الاختيار ٣ في حلقته العاشرة  قيام حازم صلاح أبو إسماعيل بحشد أنصاره من حركة حازمون وحشد الجماعة السلفية فقام الرئيس السيسي عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع انذاك بمهاتفة الرئيس المعزول محمد مرسي لمحاولة غنهاء ذلك الحصار.


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https://www.dostor.org/4055611


الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الرؤية
قال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، إنه بعد عرض مسلسل فاتن أمل حربي، تساءل الناس عن الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الرؤية، وقال المكتب ان مسلسل فاتن أمل حربى اثار العديد من القضايا الهامة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية حيث أثار قضية هامة للغاية وهى قضية الرؤية وان هناك شروط لتنفيذها اهمها المكان.
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https://www.dostor.org/4055633


صرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات والملتقيات والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر وباقي قارة إفريقيا، باعتبارهم إحدى أهم ثروات وإمكانيات القارة في مواجهة كافة التحديات، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها وللنهوض بالقارة وبلادها.
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https://www.dostor.org/4055570

نقل رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى المستشفى
نقل سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إلى إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية.
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https://www.dostor.org/4055595

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستقوم بالرد على ما تفعله فرنسا من تصعيدات ضدها خاصة بعد طرد فرنسا 6 دبلوماسيين روس جدد.
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https://www.dostor.org/4055642

مصر السيسي الإخوان فرنسا روسيا محمد مرسي العمليات الإرهابية خيرت الشاطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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