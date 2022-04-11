قبل منتصف الليل.. روسيا تهدد فرنسا والسيسي ينتصر للإعلام ضد الإخوان

أحداث كثيرة شغلت أذهان المصريين على مدار الساعات الماضية، وتُقدّم "الدستور" ضمن سلسلتها الخدمية للمواطنين، أبرز ما شهده اليوم في نشرة قبل منتصف الليل.

جماعات جهادية خطيرة دخلت الى مصر

قدم مسلسل الاختيار ٣ اليوم في حلقته العاشرة تسريب جديد وخطير لنائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر وهو يتحدث عن العمليات الإرهابية في مصر مع بداية ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل على الساحة وتحدث عن مجموعات ارهابية خطيرة دخلت الى مصر مثل عبد المجيد الشاذلي و القطبيين و السلفيين الجهاديين.

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كيف انتصر الرئيس السيسي للإعلام في عهد الإخوان



قدم مسلسل الاختيار ٣ في حلقته العاشرة قيام حازم صلاح أبو إسماعيل بحشد أنصاره من حركة حازمون وحشد الجماعة السلفية فقام الرئيس السيسي عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع انذاك بمهاتفة الرئيس المعزول محمد مرسي لمحاولة غنهاء ذلك الحصار.



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الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الرؤية

قال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، إنه بعد عرض مسلسل فاتن أمل حربي، تساءل الناس عن الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الرؤية، وقال المكتب ان مسلسل فاتن أمل حربى اثار العديد من القضايا الهامة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية حيث أثار قضية هامة للغاية وهى قضية الرؤية وان هناك شروط لتنفيذها اهمها المكان.

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صرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات والملتقيات والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر وباقي قارة إفريقيا، باعتبارهم إحدى أهم ثروات وإمكانيات القارة في مواجهة كافة التحديات، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها وللنهوض بالقارة وبلادها.

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نقل رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى المستشفى

نقل سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إلى إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية.

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قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستقوم بالرد على ما تفعله فرنسا من تصعيدات ضدها خاصة بعد طرد فرنسا 6 دبلوماسيين روس جدد.

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