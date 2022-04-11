الاختيار 3 الحلقة 10.. أخطر تسريب لخيرت الشاطر عن دخول عناصر من القاعدة إلى مصر (فيديو)

تفاعل واسع حظيت به الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

عرضت الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار3، تسريبا لنائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر وهو يتحدث عن العمليات الإرهابية في مصر مع ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل.

شاهد خيرت الشاطر يكشف دخول عناصر من القاعدة إلى مصر فى الحلقة 10 من الاختيار 3

تسريب خطير لخيرت الشاطر عن حازم صلاح أبو إسماعيل والسلفيين وعلاقتهم بمجموعات القاعدة



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وقال الشاطر: «المجموعات الرئيسية اللي كانت بتدعم حازم أبو إسماعل مئات الآلاف في المحافظات على مستوى الجمهورية، السلفية الشعبية بتتبناه، ووجزء من سلفيين القنوات الفضائية، ودول مش منظمين مش جسم يقدر يعمل شغل كبير».

أضاف: «إنما في مجموعات خطر زي عبدالمجيد الشاذلي أو القطبيين أو السلفيين الجهاديين حتى لو قليلين دول خطر حقيقي متبنين فكرة العنف، عندهم نظرية نقفز على الحكم والسلطة وتعديل خطير في استراتيجيهم يبقى جزء من الإصلاح من فوق من وجهة نظرهم».

وتابع: «عبدالمجيد وجه نداء الشهر اللي فات للقاعدة والعنف اللي برة إنهم ينزلوا مصر ونزل شوية مش كتير 30 أو 40 شخصا في ظل الهيصة في البلد والأمور مش محكومة على مستوى أمن الدولة وأجهزة المختلة يمكن يبقى في تفكير في تفجيرات محدودة».

وأكمل: «ده لو توافق مع سكون عند الإخوان ده تبقى كارثة. لو نزلت مليونية وجه عندي صوت طب إطلع على المحكمة أو الجنة العليا للانتخابات أمجلس الدفاع أو وزارة الدفاع.. وأنا قلقان إن الفترة الجاية تلجأ للعنف حتى لو على نطاق صغير.. هنرجع لأجواء 92 وأجواء ثانية كان خمسة ستة في حتة بيعملونا فرقعة في المتحف ولا في حاجة بتعملنا إزعاج».

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، فيديو مسرب يجمع الرئيس محمد مرسي آنذاك ونائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وهما يتحدثان عن رغبة محمد البرادعي الشديدة في الحصول على منصب رئاسة الوزراء في عهد الإخوان.

كما تضمنت حوارا كاشفا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك و«آية» ابنته حول التدين المزيف للإخوان.

كما تناولت الحلقة اجتماعا حاول فيه مرسي «أخونة السيسي» بدعوته للانضمام للجماعة الإرهابية، إلا أنه قوبل برد صادم من وزير الدفاع حينها، إذ قال السيسي: «شكراً سيادة الرئيس، أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفى، أنا مسلم بس، ويا فندم صدقني لو رئيس جمهورية أو وزير دفاع مينفعش نكون غير وطني».

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.