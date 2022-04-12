الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش يعبر عن قلقه من تزايد أعداد الضحايا من النساء والأطفال فى فلسطين

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الإثنين، عن قلقه من تزايد أعداد الضحايا بما في ذلك النساء والأطفال في الأراضى الفلسطينية المحتلة.

 

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن الأمين العام يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

وأشار دوجاريك إلى أن غوتيريش منزعج من العدد المتزايد من الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، ويكرر أن الأطفال يجب ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف أو عرضة للأذى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

 

وشدد جوتيريش على أن الأمين العام سيواصل العمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع.

 

وقبل قليل، أصيب عشرات الفلسطينين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت في منطقة عصيدة عقب صلاة التراويح، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين وممتلكاتهم، مما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

 

كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

 

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات تركزت في منطقة التل بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

 

واندلعت المواجهات عقب مواراة الشهيد محمد غنيم الثرى، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس.

 

وفى قلنديا، شارك مواطنون، مساء اليوم في مسيرة انطلقت من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة إلى حاجز قلنديا العسكري، تنديدا باعتداءات الاحتلال المتواصلة في محافظة جنين.

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