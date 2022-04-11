الاختيار 3 الحلقة 10.. كيف مرر الإخوان «دستور العار»؟

كشف مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10، عن العديد من الأحداث المثيرة اليوم، بشأن ما قامت به جماعة الإخوان الإرهابية للاستفتاء على الدستور.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار حشد جماعة الإخوان الإرهابية لعناصرها بجميع المحافظات للتصويت بـ"نعم على الدستور"، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي.

واستغل عناصر الإخوان المساجد لحشد المصليين، وطبع أوراق بالمطابع لتوزيعها على الناس بالشوارع ووضعها على الحوائط لحشد المواطنين للتصويت بنعم للاستفتاء على الدستور.

كما شهدت الحلقة لقاء بين مرشد الجماعة الإرهابية وخيرت الشاطر والكتاتني لاستعراض الحشد للتصويت وطالب مرشد الإرهابية بإعطائه معلومات أول بأول عن التفاصيل ومطالبته بإبقاء المتظاهرين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وكل الحشود في مواقعهم، ورد عليه خيرت الشاطر بأن غدا هو يوم نعم للدستور.



مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.