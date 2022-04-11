الاختيار 3 الحلقة 10.. أئمة الإخوان تعتلي المنابر وتدعو إلى نشر الفكر المتطرف

كشفت الحلقة العاشرة من مسلسل «الاختيار3»، عرضًا لأئمة الإخوان المسلمين، واعتلائهم المنابر وادعائهم أنه ينبغي طاعة أولياء الأمر في كل شيء، وقول السمع والطاعة لهما، إذ قال أحد شيوخ تلك الجماعة الإرهابية إن طاعة ولي الأمر هي من طاعة الله ورسوله، وأن تنفيذ ما يدعو إليه هذا الولي هو كذلك يعني تنفيذًا لأوامر الله وبالتالي نيل رضاه.

كما عرضت الحلقة حالة العنف والمشادات بين المسلمين داخل ساحات المساجد.



مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وكانت تناولت الحلقات السابقة فيديو مسرب يجمع المعزول محمد مرسي آنذاك ونائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وهما يتحدثان عن رغبة محمد البرادعي الشديدة في الحصول على منصب رئاسة الوزراء في عهد الإخوان.

كما تضمنت حوارا كاشفا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك و«آية» ابنته حول التدين المزيف للإخوان.

كما تناولت الحلقة اجتماعا حاول فيه مرسي «أخونة السيسي» بدعوته للانضمام للجماعة الإرهابية، إلا أنه قوبل برد صادم من وزير الدفاع حينها، إذ قال السيسي: «شكراً سيادة الرئيس، أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفى، أنا مسلم بس، ويا فندم صدقني لو رئيس جمهورية أو وزير دفاع مينفعش نكون غير وطني».

أبطال الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض المسلسل في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

