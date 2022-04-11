الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهمين بتهديد فتاة بصور خادشة بالزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، متهمين بإفشاء أمور خادشة للشرف تخص إحدى السيدات بالزاوية الحمراء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في القضية التي حملت رقم 10612/407 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 2678 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة.

وتبين من خلال التحقيقات قيام المتهمين "دسوقي. م" و"محمد. ح"، أنهم هددا المجني عليها "ر. ف " كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف تخصها بأن قاما بمراسلتها هاتفيا عبر تطبيق الواتس آب مهددين إياها بنشر الصور الخاصة بها "صور بملابس منزلية" وبثها على شبكة المعلومات الدولية، وكان تهديدهما مصحوبا بطلب الحصول على مبالغمالية نظير عدم النشر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أنشئا واستخدما حساب إلكتروني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الواتس آب بقصد تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهام السابق واللاحق على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن تسببهما عمدا في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في حيثيات الحكم حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في تلقي المجني عليها تهديدات من قبل المتهمان بإفشاء أمور مخدشة بالشرف تخصها بأن قاما المتهمان بمراسلتها هاتفيا عبر تطبيق الواتس آب مهددين إياها بنشر الصور الخاصة بها "صور بملابس منزلية"، وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية وكان تهديدهما مصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية نظير عدم النشر مما تسبب في إزعاجها على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء على ما تقدم وترتيبا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم واليقين أن المتهمان قاما بالاتهامات المنسوبة إليهما، لذلك قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامهماا لمصاريف الجنائية.

محكمة جنايات متهمين إفشاء خادشه للشرف الزاوية الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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