الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نادى قضاة مجلس الدولة بالقليوبية يكرم 26 عضوًا لحصولهم على الدكتوراه

قضاة مجلس الدولة
قضاة مجلس الدولة بالقليوبية

نظّم نادي قضاة مجلس الدولة بالقليوبية، حفل إفطار وتكريم القاضيات والقضاة الجدد الحاصلين على درجة الدكتوراه، وأسر القضاة المتوفين وعددهم 26 قاضيا وقاضية.

حضر الحفل المستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالقليوبية، والمستشار إسلام أبو العلا، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين الصندوق، والمستشار محمد غانم، نائب رئيس مجلس الدولة، السكرتير العام لنادي قضاة القليوبية والمستشارين وخيري الحارثي وأحمد أبو العلا وأحمد عبد السلام ومصطفى بدر ومحمد نصر وعمرو عابد ومجدي عزازي وسالم عروة وأحمد عبد الحميد ومحمد عبد المنعم وحسام أبو العلا أعضاء مجلس النادي. 


بدأ الحفل الذى أقيم مساء اليوم الإثنين بتلاوة القرآن الكريم ثم ابتهالات دينية، وأدار اللقاء المستشار خيري الحارثي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة النادي بمحافظة القليوبية.

 

وجه المستشار مدحت لاشين رئيس نادي قضاة القليوبية في كلمته التهنئة للقضاة والقاضيات الجدد ودعي بالرحمة لرموز قضاة مجلس الدولة المتوفيين، وهما القاضيان المستشار خيري السيد بركات والمستشار محمد رزق مقلد الذي تم منح أسرتيهما تكريما خاصا خلال الاحتفال تقديرا لجهودهما في خدمة الهيئة القضائية ومسيرة خدماتها المشرف في محافل مجلس الدولة، وتسلمت أسرتا القاضيان التكريم 


وأعلن لاشين، أن النادي قرر رصد منحة لزواج للعضو بقيمة 3 آلاف جنيه ومنحة وفاة تسلم لأسرة العضو في حالة الوفاة، مؤكدا على وحدة صف قضاة مجلس الدولة بالقليوبية، مؤكدا أن النادي بيت جميع قضاة المجلس ومجلسه في خدمة الجميع من أجل رفعة شأن رجال مجلس الدولة.


شارك فى حفل التكريم مجموعة من قضاة مجلس الدولة بمحافظة القليوبية وهم المستشارين صلاح عز الرجال ومحمد أبوالروس ويحيى الحوفي وعلي خميس سلطان ورضوان سعيد.

مجلس الدولة القليوبية نائب رئيس مجلس الدولة شباب القضاة تهنئة للقضاة مجلس إدارة النادي

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