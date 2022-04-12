حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الثلاثاء 12 أبريل 2022

قدم موقع «Hindustan times» توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12 أبريل للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

حان الوقت لفحص اتصالك الحالي بمزيد من التفاصيل. حتى الآن، كل شيء يسير كما هو مخطط له وكأنه كله حلم، فإذا كنت ترغب في التقدم في علاقتك، فسيتعين عليك الخوض معرفة المزيد عن شريكك.

برج الثور

فكر فيما تريد لقد أسرك الشخص الذي لفت انتباهك، ولا يمكنك التوقف عن التفكير فيه، يمكن أن تتورط في الزواج قريبًا.

برج الجوزاء

من المهم التحدث عن بعض القضايا الخاصة مع شريك حياتك، كما أنك تعاني من بعض التعثرات على المستوي المادي.

برج السرطان

ابذل جهودًا لفهم نفسك والعلاقات التي تربطك بالأشخاص من حولك بشكل أفضل، خذ خطوة للوراء وانظر إلى الصورة الأكبر حتى تحصل على فهم أفضل لما تعنيه علاقاتك بالنسبة لك.

برج الأسد

يجب أن تمنح شريكك بعض الوقت والمساحة إذا كنت ترغب في متابعة اهتماماتك الخاصة، فإذا لم يتقدم التعاون في الاتجاه الذي تريده ، فمن الضروري التراجع.

برج العذراء

تأكد من عدم قول أي شيء يمكن أن يضر بشريكك في عملية الانفتاح والصدق، قد تتمكن من رؤية مشكلة قديمة في ضوء جديد والاستفادة من فرصة حلها.

برج الميزان

عندما يكون لديك إرادة قوية، ففمن السهل أن تركز على منظور واحد في موقف ما وقد تضطر إلى تعلم كيفية التسوية من أجل إنجاز الأمور اليوم.

برج العقرب

قد تكون هذه فترة مثيرة لمن هم في حالة حب أو في علاقة، فإذا كنت على اتصال بالفعل بشخص ما، فقد تكتشف جانبًا جديدًا من شخصيته. تحدث اليوم عما يدور في ذهنك وتعرف على بعضكما البعض بشكل أفضل.

برج القوس

من الأفضل ألا تبحث عن الراحة خارج علاقتك، لتجنب المواجهة ، حيث يجب أن تُظهر التزامك بشراكتك حتى لا تقع في المشاكل الزوجية.

برج الجدي

تأكد من أنك صادق تمامًا مع شريكك قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، كما أن عليك الحذر بشأن معاملاتك المالية.

برج الدلو

يمكن تسوية معظم ترتيبات حفلات الزفاف القادمة اليوم إذا كنت تخطط لحفل الزفاف بالفعل، كما عليك الحذر بشأن علاقاتك مع زملاء العمل.

برج الحوت

نظرًا لأنك سعيد في علاقتك، ستشعر وكأنك تطفو على الهواء، ولكن كن حذر بعض الشئ عن التعامل مع الآخرين هذه الفترة.