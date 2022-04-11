التحقيق مع المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء فى الجيزة

تجرى النيابة العامة في جنوب الجيزة، تحقيقاتها في نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص ما أسفر عن إصابتهم بجروح في منطقة الهرم.

كان قد تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمت السيطرة على المشاجرة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "عامل" وشقيقه مصابين، والطرف الثاني سائق توك توك، ونجل عمه مصابين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط باقى المتورطين في المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.