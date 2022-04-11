إضافة مادة التربية الفنية للمرحلة الثانوية العامة (مستند)

أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابًا لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات بشأن الاستعداد للامتحانات العملية لطلاب الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2021 - 2022 وإضافة مادة التربية الفنية.

وأكد الخطاب "ضرورة تبليغ موجهي عموم التربية الفنية بسرعة الإعداد والتجهيز لتنفيذ الامتحانات العملية لمادة التربية الفنية لمرحلة الثانوية العامة بجميع المدارس، وإدراج مادة التربية الفنية ضمن امتحانات العملي للأنشطة الاختيارية للطلاب خلال العام الحالي.

واستقبل وزير التعليم، اليوم، د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة تنفيذ مبادرة "أشبال مصر الرقمية" والتى تستهدف الطلاب فى مرحلة التعليم قبل الجامعى.

وأكد (شوقي) أن النظم الجديدة في التعليم تقوم على مهارات جديدة تواكب التطورات التكنولوجية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة أضافت مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي تهدف إلى تنمية الثقافة التكنولوجية لدى الطلاب وخلق جيل واع مدرك للتطورات الراهنة، وتطوير التفكير الناقد، فضلًا عن فهم المهارات التكنولوجية التي يحتاج إليها التلاميذ للنجاح في حياتهم اليومية.

وأعرب عمرو طلعت عن تقديره للتعاون بين الوزارتين لتعزيز الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير الاتصالات أن الرئيس السيسي وجه ببناء كفاءات متخصصة من الأجيال الجديدة وصقلها بالمُهارات المتكاملة التقنية والعلمية واللغوية والشخصية، بما يساهم فى سد الفجوات المهنية ومواجهة التحديات الخاصة بنُدرة الكفاءات الرقمية؛ مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات أطلقت "مبادرة بُناة مصر الرقمية" في سبتمبر 2020، وتأتي مبادرة "أشبال مصر الرقمية" ضمن نفس الإطار مع تطويعها لتناسب طلاب التعليم قبل الجامعى فى الفئة العمرية من سن 12 إلى 17 سنة.

تم خلال اللقاء استعراض تفاصيل مبادرة "أشبال مصر الرقمية" والتى تهدف إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكى ينشأ الطالب مواكبًا للمستقبل ومؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية، كما تهدف المبادرة إلى صقل المهارات الحياتية للطلاب مثل ريادة الأعمال وبناء فرق العمل وإدارة المشروعات، إضافة إلى بناء الشخصية المصرية وتعزيز الانتماء من خلال بيئة تعليمية تجعله قادرًا على الابتكار والإبداع.

وتشمل المبادرة جميع أنواع المدارس بجميع محافظات الجمهورية وتستهدف 3000 طالب وطالبة كل عام، ويبدأ تنفيذها سبتمبر 2022 عقب إجراء الاختبارات والمقابلات لمن لديهم القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى والمتفوقين علميًا فى الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وحضر اللقاء د.رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجی، والدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية.